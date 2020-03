Coronavirus ‘cierra’ Disneylandia y Broadway baja la cortina por COVID-19

El parque de diversiones Disneyland, uno de los más populares de California, cerrará sus puertas al público a partir del sábado como medida de precaución ante el brote de coronavirus en el país, informó un portavoz este jueves.

“Si bien no se ha informado de ningún caso de COVID-19 en Disneyland Resort, tras examinar detenidamente las directrices de la orden ejecutiva del gobernador de California”, que recomienda suspender todos los eventos con más de 250 personas, “y en interés de nuestros visitantes y empleados, estamos procediendo al cierre del Parque Disneyland y del Disney California Adventure, desde la mañana del 14 de marzo hasta finales de mes”, indicó.

También los parques de Disney en Tokio, Disneyland y DisneySea, se mantendrán cerrados hasta principios de abril.

Los dos parques están situados a las afueras de Tokio y están cerrados desde el 29 de febrero. Estaba previsto que reabrieran el 16 de marzo.

Este gigante complejo turístico y de ocio recibe anualmente 30 millones de visitas.

En tanto, Nueva York reducirá su oferta cultural para evitar un mayor contagio debido al nuevo coronavirus: los shows de Broadway fueron anulados por un mes, y la ópera, el museo Metropolitano y una gran sala de conciertos cerraron sus puertas.

El estado de Nueva York prohibió la congregación de más de 500 personas, incluso en teatros de Broadway, anunció el jueves el gobernador Andrew Cuomo, que calificó las medidas de “dramáticas”.

JUST IN: @NYCMayor signs an order declaring a state of emergency in New York City in response to COVID-19. https://t.co/3zelgvCM7H pic.twitter.com/NN1Q9hzLQi

— NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) March 12, 2020