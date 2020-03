Coronavirus: Países cierran fronteras, México mantiene protección básica

Mientras otras naciones han aplicado cierres de fronteras y cuarentena, con la suspensión de eventos masivos, restricciones de vuelos e incluso el cierre de escuelas, restaurantes y bares, en México el gobierno mantiene medidas preventivas mínimas ante la pandemia de coronavirus, asegurando que el país aún no está en la etapa de aplicar restricciones más severas, por el número y el tipo de casos registrados hasta ahora.

En redes sociales y otros espacios, la gente pregunta por qué en México todavía se permiten eventos como el Vive Latino y aún no se aplican medidas como las que se ven en televisión, de países como Italia, donde el coronavirus prácticamente ha paralizado la vida cotidiana. Y también han surgido cuestionamientos sobre la capacidad de detección, por qué hasta ahora solo han sido confirmados 15 casos en el país, mientras en naciones como Estados Unidos ya son más de mil, y en Canadá cerca de 100.

En el mundo se han confirmado 125 mil casos (81 mil de ellos en China), y 4,613 fallecimientos, debido a esta enfermedad.

Lee: Coronavirus: Salud explica la siguiente fase de detección de casos y cuándo habría cierres de escuelas y oficinas

Ante los cuestionamientos, las autoridades de Salud en México, con el subsecretario Hugo López-Gatell como principal vocero, han insistido en que son transparentes con las cifras, que hasta ahora se aplican los protocolos adecuados y que apuestan más por los llamados a que la gente se lave constantemente las manos, a que si tienen síntomas de gripe se queden en casa y que hagan el llamado “estornudo de etiqueta”, son las adecuadas e incluso cuentan con el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las restricciones adicionales, según han mencionado los funcionarios de Salud, vendrán cuando crezcan los casos y se pase al siguiente escenario. Lo cual aceptan que ocurrirá, en los próximos días, dejando ver desde su análisis experto y con experiencias internacionales previas, que no hay forma de impedirlo.

En el pasado, mencionó López-Gatell en la conferencia mañanera de este 11 de marzo, cuando ocurrió la crisis por influenza de 2009, “hubo confusiones y se pasó directamente de la instrucción de cerrar la movilidad en la Ciudad de México y zona metropolitana a cerrar espacios públicos en todo el país sin que fuera necesariamente lo más adecuado”.

Muchos de los criterios aplicados entonces, criticó, “estuvieron gobernados por el miedo y por la política, no por la técnica. Si nos mantenemos disciplinados, podemos hacer un esquema muy ordenado de cancelación o restricciones de espacios públicos de acuerdo al riesgo”.

Hasta ahora en México se han detectado 15 casos de COVID-19 en ocho estados: Nuevo León, Coahuila, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Chiapas, Estado de México y Durango.

Todos ellos han sido importados, es decir, de gente que viajó al extranjero, contrajo la enfermedad allá y luego fue diagnosticada en México. O de gente que estuvo en contacto con ellos en México y también se enfermó.

Sin embargo, según mencionan funcionarios de Salud, en los próximos días se pasará al Escenario 2, donde ya no solo sean casos importados, sino que existirá una “transmisión comunitaria”, de gente que adquirió el virus en el territorio mexicano, no necesariamente de alguien que viajó a otro país.

En ese Escenario 2, los casos ya se contarían por cientos. De acuerdo con lo mencionado por López-Gatell, en España pasaron 27 días entre el primer caso detectado por coronavirus y el inicio de la etapa de transmisión comunitaria y local. En Alemania pasaron 28 días. Y en Estados Unidos, 33 días.

En cuanto a México, el primer caso de coronavirus fue detectado el 27 de febrero. Considerando la experiencia de otros países, la proyección es que en México entre a la fase de transmisión comunitaria y se eleve la cifra de contagios en unos 15 días, a finales de marzo.

Entérate: Los mitos del COVID-19: Ni el ajo, ni el enjuague bucal te protegen del coronavirus

Esto coincide con el pronóstico del doctor Gustavo Cruz de la UNAM, quien en la primavera de 2009, cuando se detonó la crisis de la influenza tipo A (H1N1) en la Ciudad de México, colaboró en el diseño de un modelo matemático capaz de determinar la velocidad de los contagios, según apuntó la Universidad Nacional.

“La propagación de la enfermedad es algo inevitable y —según las estimaciones— el brote infeccioso se daría entre el 20 y el 30 de marzo”, dijo Cruz.

La cifra tan baja de casos que se tienen hasta ahora, insistió López-Gatell, no debe generar inquietud ni sospecha, y en su momento habrá transparencia, para informar sobre el aumento de contagios.

“No debe resultar o haber ninguna inquietud de que por qué México tiene poquitos casos mientras Estados Unidos ya tiene más de mil. Esta es la realidad y estas las fechas. En el momento, en el minuto en que detectáramos que hemos entrado a transmisión comunitaria lo vamos a decir, no solamente por una convicción ética de transparencia, sino porque es indispensable como parte de la respuesta científica y técnica a la epidemia”, expresó.

El funcionario adelantó que se reforzarán las medidas de revisión en los aeropuertos, el llamado “tamizaje”, aunque también defendió que hasta ahora no se haya cerrado la puerta a viajeros de algún país con contagios.

“Hoy vamos a escalar como estaba planeado desde el inicio el tamizaje. El tamizaje es esta identificación temprana de las personas que pudieran tener síntomas a través del monitoreo de temperatura y a través del interrogatorio de síntomas”, dijo López Gatell.

“Esto lo hicimos desde el principio, pero no se notaba, porque están focalizado a los vuelos que venían de China. Hoy va a ser más notorio porque hay vuelos que vienen de 10 naciones con transmisión activa. Entonces esta es la idea. No se pretende, quiero dejarlo sumamente claro, no se pretende ni se piensa hacer restringir los viajes internacionales hacia México, ni cerrar fronteras ni cerrar puertos marítimos”, agregó.

Otro cambio anunciado por las autoridades de Salud el jueves es que de cara al Escenario 2 se activará el el modelo Centinela (aplicado para la influenza), donde personal de Salud no solo analizará los casos de personas que viajaron a países con coronavirus, sino que también se buscarán brotes de dispersión comunitaria en el país, entre aquellos que tengan alguna infección respiratoria aguda.

Lee más: ¿Vas al Vive Latino? Esto te recomienda el gobierno para que no te dé coronavirus

Con este muestreo de casos, detallaron, se buscará establecer “la carga de enfermedad” existente en el país, la cantidad de casos estimados en una región y si puede haber un incremento grave.

Christian Morales Furhimann, representante de OPS/OMS en México, destacó la actuación de la autoridades mexicanas de Salud, ante la emergencia.

“México fue el primer país en poner a punto la técnica de detección del coronavirus, el SARS-CoV-2, sino que además fue aquí en México hace alrededor de un mes que pudimos formar a todos los países de la subregión de Centroamérica, República Dominicana y Cuba para que adquirieran las competencias necesarias para poder hacer también la detección local en sus países”, dijo Morales.

“Muchos países de la región quisieran poder contar con un equipo dirigido por un médico del calibre del señor secretario, un equipo en donde se cuenta con las capacidades de gente con experiencia que vivieron la pandemia de H1N1, 10 años atrás, una coordinación asegurada por un médico internista reconocido, un doctor en epidemiología, el doctor Hugo López-Gatell y todo el equipo que lo acompaña”, agregó.

¿Cuándo habría cierre de escuelas y oficinas, y suspensión de eventos masivos?

En el caso de eventos masivos, como conciertos, cuando México entre en el Escenario 2 de transmisión comunitaria por el coronavirus se pedirá disminuir el aforo del lugar del evento en un 50%, que se coloque gel antibacterial en la entrada, y que se limpie y desinfecte el lugar diariamente, explicaron las autoridades de Salud la noche del jueves.

En cuanto a las clases, cuando se entre en el Escenario 2, habrá filtros sanitarios y cierre de un salón de clases cuando se confirmen dos casos de coronavirus en menos de siete días, dentro del mismo grupo.

La escuela será cerrada si en el mismo periodo de siete días se presenta un caso más, pero en otro salón de clases en la escuela.

Respecto a los trabajadores, habrá un cierre de la oficina o de lugar de labores cuando el 10% de los empleados, en un periodo de 7 días, tengan la enfermedad COVID-19.

Si México llegara al Escenario 3, en los que ya hay miles de casos de coronavirus en el país, se suspenderían por completo clases, eventos masivos y labores donde haya algún brote, según explicaron autoridades de salud.