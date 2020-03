Beatriz Gutiérrez reclama por noticias falsas sobre COVID-19

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, reclamó por las noticias falsas que se difunden en redes sociales sobre la enfermedad COVID-19, pidió atender solo las recomendaciones de especialistas y no escuchar a “chismosos”.

Las redes sociales, mencionó, son una fuente de información muy valiosa, siempre y cuando los datos que se difundan sean oficiales, y estén certificados por especialistas.

“¿Qué pasa si tú tomas el teléfono y empiezas a enterarte de chismes, y los esparces como si fuera agua? No es correcto, porque mucha de la gente que está enviando estos mensajes no se identifica, no da la cara”, dijo la escritora.

El gobierno de México deja en manos de los científicos la pandemia. Usa las redes sociales y los chats para informarte no para propagar mentiras. pic.twitter.com/Ur9HkudxAD — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) March 22, 2020

Gutiérrez Müller aclaró que ella no está difundiendo mensajes en WhatsApp sobre la enfermedad.

“Lo que debes hacer es confiar en la autoridad sanitaria que es la que nos está diciendo los cuándos, los cómos y porqués. A ellos son a los que tienes que escuchar, no a los chismosos”, apuntó.