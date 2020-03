Encerrados por el coronavirus y la tarea: estudiantes inician cuarentena

En la entrada de la secundaria Héroes de Chapultepec pegaron tantos anuncios y tan apretados que uno piensa en esos viejos periódicos de planas saturadas que era difícil leer.

¿Y qué son esos papeles?

“La tarea de los chavos”, contesta don Armando, el conserje, 60 años, amodorrado por el sol de las 2 de la tarde, desde una ventanilla junto a la puerta.

La escuela está vacía de estudiantes. Oficialmente, el viernes 20 de marzo iba a ser el último día de clases presenciales para contener la propagación del coronavirus, según la SEP, pero no llegó ni un solo alumno, indica Armando, nada más vinieron los profesores, que vaya a saber qué hicieron en todo el día, pero ahí estaban, en juntas. Ya el día anterior, el jueves, habían asistido solo 50 estudiantes de una comunidad de 613. Pero, si creyeron que iban a librarse de la tarea por no ir el último día, pensaron mal, que cada maestro colmó de pedidos e instrucciones la entrada de esta secundaria pública de la colonia Juárez, con fecha de entrega, sin falta, el 20 de abril.

FÍSICA. 2º grado.

Escribir las biografías de: Newton, Aristóteles, Einstein, Copérnico, Curie, Galileo (y otros siete sabios). Ver el documental Mentes Brillantes y escribir sobre cada físico que se mencione en la cinta.

QUÍMICA. 3º grado.

Hacer un mapa conceptual de las propiedades cualitativas y cuantitativas de la materia. Investigar a Lavoisier y anotar cinco aportes. Representar seis modelos atómicos. Escribir las características de los estados de la materia (y 16 instrucciones más).

HISTORIA. 1º grado.

Leer El diario de Ana Frank (384 páginas), hacer un reporte y escribir qué harías si estuvieras en “esa situación” (sobrevivir, al parecer, a un genocidio).

MATEMÁTICAS. 3º grado.

Resolver 52 multiplicaciones y divisiones con fracciones, así como 96 ecuaciones.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 2º grado.

Investigar qué es equidad de género. Explicar cómo se combate la desigualdad de género. Investigar cuáles son los derechos de los adolescentes. Investigar qué son los estereotipos y qué son los prejuicios. Explicar los primeros 10 artículos de la Constitución Política.

INGLÉS. 3º grado.

Inventar un recetario de tres platillos y hacer un video como si estuvieras en un programa de cocina de TV.

BIOLOGÍA. 1º grado.

Elaborar una maqueta de un ecosistema (desértico, acuático, bosque, tundra, etc.). Escribir las biografías de: Darwin, Mendel, Pasteur, Fleming (y otros 9 sabios). Ver el documental Galápagos, hacer un resumen e ilustrarlo.

TALLER DE ARTES PLÁTICAS. 3º grado.

Realizar una escultura en yeso (tema libre).

EDUCACIÓN FÍSICA. 2º y 3º grado.

Diseñar un crucigrama. Hacer un dibujo de una leyenda del deporte. Elaborar un tríptico sobre higiene personal. Realizar un reporte sobre todo lo vivido por el Covid-19.

ESPAÑOL. 2º grado.

Crear dos caligramas, dos acrósticos y dos palíndromos. Leer y analizar cuatro relatos, dos poemas y seis textos monográficos.

Son 48 hojas de múltiples tareas que mantendrán a los estudiantes tan ocupados y tan encerrados en sus casas que los salvará del coronavirus y, en general, les salvará el futuro, considera don Armando, que ha sido conserje de esta escuela 20 años.

“En estos tiempos se tiene que aprender mucho, más ahora con la tecnología, si no, imagínate, en el examen de Comipems (para ingresar a la prepa) lo van a necesitar, y hasta lo van a agradecer”, opina él, que tuvo que dejar trunca su carrera en Derecho.

“Es que, o estudiaba yo, o estudiaban mis tres hijas”, explica.

¿Y valió la pena?

“Cien veces”, asienta, porque una de sus hijas se volvió contadora, otra ingeniera en sistemas computacionales y la última internacionalista. Y los chavos quejándose de la tarea.

“Yo todavía tengo la esperanza de terminar mis estudios”, comparte Armando, 60 años, recuérdese.

Afuera de la secundaria pública Soledad Anaya Solórzano, en la colonia Roma, la señora Laura Noble espera a que su hijo salga de clases; por allá aparece él, 14 años, estudiante de segundo grado, contento porque siente que se va de vacaciones.

“Él anda diciendo: ‘mamá, ¡son vacaciones!, hay que ver la tele’, ya está planeando qué películas vamos a ver, pero le digo que no es así”, explica Laura. “De hecho, yo también voy a trabajar desde casa en horarios de trabajo y horas de comida normales, entonces, por eso le digo que nos tenemos que organizar, porque es algo serio, para él no son vacaciones, y, cuando él vaya viendo qué tiene de tarea, se va a dar cuenta”.

A partir del próximo lunes, esta escuela habilitará un blog en el que, día con día, cada profesor publicará actividades y tareas para los estudiantes, a fin de mantenerlos ocupados gran parte de la jornada.

“No tendremos vacaciones, pero yo creo que también es una responsabilidad de nosotros; los maestros no tienen la culpa, esto nos va a servir a nosotros en el futuro”, define Nayeli, también de segundo grado, que viste el uniforme deportivo de su secundaria (es de las pocas estudiantes que asistió este viernes a clases: de su grupo de 36 personas sólo se presentaron cuatro).

En la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia, que será del 23 de marzo al 19 de abril y que abarcará los días de vacaciones correspondientes a la Semana Santa, la carga de trabajo de los estudiantes, sobre todo de preescolar y primaria, también deberá ser asumida por los padres y madres de familia.

Para Tania, cuya hija asiste al preescolar en una escuela particular, resultará difícil armonizar sus ocho horas laborales de trabajo en casa con el deber de cuidar a su hija en casa y supervisar sus tareas.

“Por una parte, yo pienso que es una ayuda porque sirve para mantener a la niña en alguna actividad, pero, por otro lado, en mi caso, yo tengo que continuar haciendo home office, entonces me implica doble o triple trabajo, porque, además de que tengo que cocinar y todas esas tareas, también la niña tiene que hacer la tarea, entonces es triple jornada: que la niña haga lo suyo, yo hacer mi trabajo, que la casa esté limpia y ordenada, porque tiene que estar limpia y desinfectada en este contexto de contagio”, expone.

En contraste, la Universidad Iberoamericana implementó y ya comenzó a utilizar un sistema de clases a distancia mediante hangouts grupales, que permitirá a los alumnos llevar el ritmo de las clases y aligerar la carga de tareas.

A la misma hora que sus clases presenciales, los estudiantes se conectan a la sesión grupal durante dos horas con la participación del profesor, explica David Salazar, de 35 años, quien cursa la Maestría en Comunicación.

“De alguna forma se mantienen las clases, se mantiene el acercamiento de los profesores, hay interacción, hay retroalimentación de profesores y alumnos en cuanto a tareas y lecturas”, detalla. “Me siento más a gusto así, a que si fueran dinámicas de asesorías semanales”.

Durante el mes en que sostendrán las clases a distancia, añade, la universidad les hará un descuento de 20% de la colegiatura.

“Yo no me esperaba un descuento, que sí me ayuda. A veces me gustaría que todas las clases fueran así”, dice y suelta una risa.