PAN denuncia espionaje con micrófonos ocultos en el Senado

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado denunció este jueves el hallazgo de micrófonos para presunto espionaje en sus oficinas en la Cámara Alta.

“Me acaba de avisar gente administrativo de mi Grupo Parlamentario que estábamos siendo espiados y me acaban de entregar estos micrófonos”, dijo el coordinador de los senadores panistas, Mauricio Kuri.

“Yo pensé que era algo que ya había sucedido hace muchos años y que nos habíamos olvidado de eso; en este momento le estamos entregando, señora presidenta, una carta para que nos haga favor de hacer llamar al Ministerio Público Federal, que pueda entrar para que empiece a hacer las investigaciones correspondientes”, dijo Kuri a la presidenta del Senado, la morenista Mónica Fernández.

“También viene un notario para dar fe de hechos, y estaremos nosotros muy al pendiente de lo que está sucediendo. Un país en este momento, un país que tanto nos dijeron que iba a haber una verdadera democracia y un verdadero cambio, esto es más de lo mismo, esto no se vale”.

La @FGRMexico está obligada a dar respuesta, a investigar y castigar a los responsables. Este delito se comete no solo en contra de los @SenadoresdelPAN sino de la democracia en #México. — Adriana Dávila (@AdrianaDavilaF) March 5, 2020

Fernández, en respuesta, mencionó que la Mesa Directiva procedería con el área jurídica para que inicien las investigaciones correspondientes.

Ante la denuncia, refirió el PAN en un comunicado, los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano (MC), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM) se solidarizaron con ellos “y demandaron una investigación en todas las oficinas del Senado y castigo a los responsables”.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, también reprobó este tipo de prácticas.

“El Grupo parlamentario de Morena exige una investigación a fondo por la Fiscalía General de la República y que actúe con todo el rigor de la ley este tipo de prácticas que son no sólo ilegales, sino que son de la peor felonía y de la peor lacra que no podemos admitir. Quien sea el responsable de la instalación de este tipo de micrófonos o de grabaciones, debe pagar. El Grupo Parlamentario de Morena se solidariza con el Grupo Parlamentario del PAN. Es inaceptable, es reprobable y no podemos admitir en este parlamento ese tipo de prácticas que en el pasado fueron comunes. No lo vamos a admitir”, expresó Monreal.

El noviembre del año pasado, el PAN informó sobre la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto espionaje de Morena a un chat de WhatsApp, en el que dirigentes panistas discutían su estrategia en el caso de la renovación de la dirigencia de la CNDH.