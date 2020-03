Estudiantes de la primera Universidad del Bienestar amagan con paro

Alumnos del Mexe, la primera de las 100 Universidades del Bienestar donde el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el programa en diciembre de 2018, amagan con iniciar un paro si no son escuchados ante su inconformidad por el cambio de sede anunciado por la coordinadora nacional, Raquel Sosa, el pasado 19 de febrero.

Se trata de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal en Hidalgo, cerrada en 2003, y que sería reabierta para recuperar la historia y revalorar la carrera normalista, dijo en un acto multitudinario el presidente Andrés Manuel López Obrador, días después de iniciar su mandato.

Desde mayo de 2019 suman poco más de mil alumnos de tres generaciones. Y han pasado por el cambio de nombre en tres ocasiones, dejaron de ser normal rural, luego sólo normal y ahora el plantel se llama Universidad del Bienestar Benito Juárez García sede Francisco I. Madero.

La primera generación tuvo que tomar clase en la telesecundaria Lázaro Cárdenas aunque después fueron reubicados en cinco salones del ala norte de la hacienda donde operaba la Normal Rural, un terreno de 70 hectáreas donde también operan la Universidad Politécnica Francisco I. Madero y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo (CECyTH).

La generación más reciente ingresó en enero pasado, pero el número es tal que no tienen cabida en el inmueble de la Normal y, ocupan las instalaciones de la primaria Lázaro Cárdenas, pero toman clase hasta en el suelo porque no hay espacio para grupos grandes y tampoco tienen servicio de limpieza, por lo que los mismos alumnos se encargan de asear las instalaciones con los insumos que ellos compran o la comunidad les dona.

La Coordinación de Universidades del Bienestar firmó en agosto de 2019 un convenio para el comodato de un terreno dentro de la hacienda de la Normal donde supuestamente se construiría el edificio de la Universidad del Bienestar, sólo faltaba la aprobación del proyecto arquitectónico, pero no ocurrió.

El pasado 19 de febrero, Raquel Sosa, la coordinadora Nacional de las Universidades les informó que ese plantel cambiaría de sede al municipio de Jacala, sólo a dos horas de ahí, dijo. “Pero eso es en carro, en transporte público son 4 horas o hasta cinco horas”, dice Dhamar García, una de las estudiantes, en entrevista con Animal Político.

Antes de esa reunión no habían tenido noticia alguna respecto a algún cambio de sede, menos aún porque en la convocatoria de ingreso se advierte que los estudios se realizarían en la Hacienda de la Normal.

“Nos llegó a sorprender Raquel Sosa, nos empieza a platicar y de repente da el anuncio del cambio de sede y nos desconcierta porque aunque el amor por nuestra escuela llegar hasta allá no sería una barrera, hay estudiantes que son padres y madres que no podrían ir, y también muchos de nuestros compañeros no tendrían dinero para desplazarse, si a veces entre todos cooperamos para comer”, dice Daniel Mendoza, otro alumno.

“El que quiera ir a donde se va a instalar la escuela y el que no, que vaya buscando una nueva casa de estudios”, dijo Sosa en la reunión, según coinciden los estudiantes en entrevistas por separado.

“No nos dio una explicación lógica de por qué nos teníamos que ir. Y nos duele porque creímos en su proyecto porque ellos dijeron que el proyecto nos iba a ayudar y nos iba a acercar a la educación a quienes no habían tenido las posibilidades o siguen sin tenerlas”, afirma Daniel.

El cambio de sede implicaría una deserción de 75% de la matrícula, asegura Dhamar, por aquellos que tienen hijos y por quienes no tendrían posibilidad de trasladarse, y peor aún el cambio que significaría para todos después de tener un año de estudios en ese municipio.

Entre los supuestos argumentos está que se cambiaban porque en el municipio de Jacala necesitan una universidad y, además, al irse evitarían algún conflicto con las otras instituciones que ocupan el espacio de la hacienda de la Normal, pero “no hay conflicto”, agrega la estudiante.

Por ello, este jueves 5 de marzo, los estudiantes acudirán a Palacio Nacional para manifestarse y solicitar interlocución con el equipo del Presidente o él mismo para que sus demandas sean escuchadas.

“En los cambios nos hemos ido adaptando, porque no sólo queremos pedir, sino también dar, pero esto no lo podemos dar, no nos podemos ir a otro lado”, dice Daniel.

De no encontrar respuesta, afirma Dhamar, incluso piensan en la posibilidad de irse a paro, como se encuentra la Universidad de Derecho Ponciano Arriaga desde el pasado 20 de febrero.

Sin planeación

Animal Político ha hecho solicitudes de información desde 2019 respecto a las 100 universidades del Bienestar, uno de los programas principales del gobierno del presidente López Obrador, anunciado por él en diciembre de 2018.

Aunque en la administración pública cada programa debe un análisis de pertinencia, programación, avance del proyecto y del ejercicio presupuestal, en más de una decena de preguntas, la respuesta fue “inexistencia”.

En la solicitud número 1100068819 se solicitó a la SEP los datos respecto a los lugares donde se preveía construir, instalar u operar las 100 nuevas universidades, el plan de construcción y operación de cada una o los procesos de obtención, compra, renta, donación, cesión, comodato de los terrenos donde se construirán, pero la dependencia dijo que no existía.

En la solicitud número 1100068119, se solicitó la documentación que diera cuenta de la pertinencia u objetivo que el gobierno federal pretende alcanzar al aplicar este programa; las proyecciones, metas, acciones, calendario de avances y todo aquello que explicara cómo se llevará a cabo dicho programa, desde su anuncio, hasta la operación de las 100 universidades; las reglas de operación, lineamientos, y reglamentos para operar.

La SEP respondió que no existe ningún documento con la información requerida. En cambio sólo adjunto ocho links con boletines de prensa, versiones estenográficas de las intervenciones del Presidente y conferencias de prensa en las que no se encuentra datos concretos respecto a lo solicitado.

También respondió que la Subsecretaría de Educación Superior “se encuentra en proceso de elaboración de los lineamientos para la operación del Programa en cita y una vez finalizado dicho proceso, la información se pondrá a disposición del particular”.

Y respondió exactamente con los mismos argumentos y links a la solicitud de información 1100068619 en la que se pidió la justificación legal sobre la decisión que el programa de Universidades fuese operado, como se anunció entonces, desde el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (Crefal), un organismo internacional, ajeno a la administración pública federal.

Sin embargo, esto también cambió, y en septiembre de 2019, mediante un decreto, se creó el Organismo Público Descentralizado “Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García”, para encargarse del programa, cuya titular ha sido Raquel Sosa.