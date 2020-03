Me entristece que culpen a EU por narco y violencia: embajador Landau

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, dijo este jueves que es necesario salir de la dinámica de culparse entre países y señalar quién tiene la responsabilidad de los problemas de narcotráfico y violencia, y en lugar de ello enfocarse en buscar soluciones.

Al acudir a la Cámara de Diputados, para la instalación de un Grupo de Amistad México-EU, Landau dijo que al mencionar la operación contra el Cártel Jalisco Nueva Generación en su país recibió comentarios en redes sociales sobre que Estados Unidos es culpable de la violencia del narcotráfico.

“Me entristeció que yo recibí bastantes comentarios diciendo, ‘bueno, pero ustedes son los que consumen las drogas, y ustedes nos mandan las armas’. Reconozco que nosotros somos parte del problema, es verdad. Pero me parece muy negativo que una reacción mexicana sea bueno, esos son problemas de ustedes, y que sigan tratando de mover al futuro culpándonos a nosotros”, mencionó Landau.

“Yo no estoy aquí para echar culpa a México. Y realmente me cae muy mal cuando la gente reacciona solamente diciendo: ‘es de ustedes la culpa’. Esa actitud de estarnos preocupándonos más de quién tiene la culpa entre qué país, eso no nos va llevar a ningún lado. Y no podemos estar como países, viendo a nuestros países destruidos por el crimen organizado, mientras nos estemos echando la culpa”, agregó.

El embajador refirió que es importante escuchar lo que dice la gente, aunque su labor es cambiar comentarios o percepciones, en el sentido de que Estados Unidos se culpe a México por enviar las drogas, y en México se culpe a Estados Unidos por la demanda de droga.

“Realmente hay que salir de ese paradigma y buscar soluciones. O si no, nos hundimos los dos”, expresó.

“En eso estamos. Estamos haciendo cosas muy constructivas ahora con el gobierno. La última vez que yo me expresé así de una manera muy franca, dijeron que yo había hecho un regaño al gobierno. Nada qué ver. Mi punto es exactamente: tenemos que dejarnos de regaños. Eso, Basta ya. Es demasiado importante para nosotros, para las generaciones que vienen, y espero que realmente podamos trabajar y dejar atrás esa era que hemos tenido, y realmente espero que eso sea de todos los partidos”.