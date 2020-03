EU va por el Mencho: arresta a más de 600 personas relacionadas con el CJNG

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el arresto de “más de 600” personas relacionadas con el tráfico de drogas del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal que Washington considera como una amenaza.

La operación interinstitucional Proyecto Python, dirigida por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), derivó en arrestos a gran escala en todo el país, 350 acusaciones e “importantes incautaciones de dinero y drogas durante seis meses, dijo la agencia en un comunicado.

#ICYMI Have you seen 👀 these #DEA Billboards while sitting in #LA traffic? 5 Freeway at Slauson Ave. &

91 Freeway at Paramount Blvd. Help us catch Nemesio Ruben Oseguera Cervantes aka "El Mencho” $10 Million 💵reward. CALL +1-213-237-9990 or Email [email protected] pic.twitter.com/ODdhJJilou

— DEALosAngeles (@DEALOSANGELES) March 10, 2020