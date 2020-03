'Sin pedir permiso a ningún hombre': Mujeres de EZLN apoyan paro de 9M

Comandantas y Coordinadoras de Mujeres Zapatistas del EZLN anunciaron este domingo que se sumarán al paro de mujeres del 9 de marzo, que lanzó como iniciativa el colectivo feminista de Veracruz Brujas del Mar.

“Como las mujeres indígenas somos mayoría en la autonomía zapatista, pues ese día se va a parar la autonomía zapatista… lo pensamos y lo platicamos y salió que las compañeras de las diferentes zonas zapatistas estuvimos de acuerdo de sumarnos al paro del día 9 de marzo del 2020″, expresaron en un comunicado.

“Si alguien piensa que la lucha por la vida de las mujeres es golpista o de derecha o gobiernista o izquierdista o antigubernamental o es de un color, pensamiento o religión, pues entonces es que defiende la muerte. Si se enteran de otra asesinada, primero preguntan de qué color es su piel, su partido, su religión: y según si es su contrario pues entonces mal hablan, pero no de los asesinos, sino de la mujer víctima”, agregaron.

Un día antes, el 8 de marzo, las mujeres zapatistas acudirán a sus caracoles “y hablaremos de los dolores y las rabias que escuchamos en los dos encuentros de mujeres que hemos tenido, pero también hablaremos de luchas, de las nuestras y de las de ustedes, compañeras y hermanas que nos leen. Y llevaremos una señal de color negro en nuestras ropas”.

Hicieron un llamado para que ese día la demanda principal de las manifestaciones sea detener la violencia contra las mujeres, y dejar en claro que no están en el olvido “las desaparecidas y asesinadas en todos los gobiernos, sean tricolores, azules, verdes, amarillos, guindas, naranjas, cafés o cualquiera que sea su color, porque son los mismos”.

Después, el 9 de marzo, encenderán miles de luces.

“En los caracoles y en los pueblos zapatistas la luz de las mujeres brillará. No sólo para que las mujeres que hagan ese día un día de lucha sepan que las miramos, que las admiramos, que las respetamos y que las saludamos. Que no están solas pues.

También para que, con esas luces, las hermanas ausentes, las asesinadas, las desaparecidas, las encarceladas, las migrantes, las violentadas, sepan que acá, en estas montañas en resistencia y rebeldía, hay quienes se preocupan por ellas y por sus familiares, por su dolor y por su rabia. Y no importa si esa hermana que está luchando es blanca o negra o amarilla o del color de la tierra. No importa si cree o no cree en una religión. No importa si se viste bien o mal. No importa si tiene paga o no. No importa si es partidista o no partidista. No importa si es amiga o enemiga.

Lo que importa es que esté viva y libre. Porque así, vivas y libres, pues entonces sí nos podemos criticar, mal hablar, pelear, o debatir, discutir, analizar y tal vez hacer un acuerdo: luchar contra la violencia que se hace contra las mujeres”.

Respecto a comentarios como el del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que la derecha puede tratar de manipular a las mujeres para participar en el paro, y sobre el respaldo al paro que han dado partidos y distintas organizaciones, las zapatistas expresaron:

“Los poderosos y sus capataces políticos están, por un lado, haciéndose los muy conscientes y sensibles y ni siquiera pueden quitarse su modo patriarcal porque hasta dicen que les dan ‘permiso’ a las mujeres para que protesten porque las matan. Ahora sí que les dan permiso de que luchen por vivir. Son unos sinvergüenzas ellos y las mujeres que tienen el mismo pensamiento de machos, aunque sean mujeres.

Y por el otro lado, pues está el supremo gobierno, que se encabrona porque ya la gente no está discutiendo lo que dice o eructa o vomita en sus palabras. Porque resulta que unas mujeres, jóvenas para más peor, le quitaron el micrófono y están gritando lo que el mal gobierno calla. Si sí es ridículo que los mal llamados opositores y opositoras políticas se hagan como buenas gentes que dan ‘permiso’ de vivir, es más ridículo que el mal gobierno y sus fanáticos y fanáticas acuse de ‘golpista’ la lucha por la vida de las mujeres”.

Los “sinvergüenzas” patriarcales de gobiernos y patrones, agregaron, dan sus consejos “machitos a las mujeres”: que no se dejen manipular, que se porten bien, que no rayen las piedras y las puertas, que no rompan los vidrios, que se vistan bien, que no levanten la mirada, que no den de qué mal hablar, que cuiden lo que dicen, escriben y piensan.

“O sea que no hagan nada sin permiso de ellos. Que sea que estamos maduras para que nos maten, nos desaparezcan y nos violen, pero no para pensar, analizar y decidir. De plano son unos babosos… y babosas, porque también hay mujeres que hasta les aplauden”, refirieron.

En su mensaje, concluyeron que no les importa si les dicen que son conservadoras o golpistas, o derechistas o izquierdistas.

“A esos malos gobiernos que dicen que la sociedad se divide en liberales y conservadores, pues si es que dicen que están contra el neoliberalismo, entonces les viene tocando que se llaman ‘neoconservadores’. Así pensamos y así vamos a hacer como mujeres indígenas zapatistas que somos.

Y lo vamos a hacer SIN PEDIR PERMISO A NINGÚN HOMBRE, sea malo, o bueno, o ni modos”.