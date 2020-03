Gobiernos de Moreno Valle y Gali facturaron 328.3 mdp con empresas fantasma

El gobierno del estado de Puebla facturó más de 328.3 millones de pesos (17.3 millones de dólares) a través de 69 empresas fantasma y cinco más que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene en investigación. Eso ocurrió de 2015 a 2018, durante las administraciones de los exmandatarios panistas Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad, un periodo al que se conoce como morenovallismo.

Para facturar esos millones de pesos se realizaron 340 contrataciones en proyectos que gestionaron 11 secretarías estatales, 22 Organismos Públicos Descentralizados (OPD), tres auxiliares del Poder Ejecutivo, una institución educativa, un organismo público local y la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Datamos realizó 78 solicitudes de acceso a la información pública, consultó los resultados de contrataciones de 2015 a 2018 en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y revisó los registros de Compranet. Descubrió que entre los sectores que concentraron los montos más altos de facturación resaltan el educativo, los OPD, así como dependencias de infraestructura, salud y seguridad pública, las cuales representan 29 de las 39 áreas de las administraciones estatales encabezadas por el Partido Acción Nacional (PAN), es decir, 74 por ciento.

Por otro lado, los listados de contribuyentes con operaciones inexistentes del SAT indicaban, hasta el 20 de febrero de 2020, que de 74 proveedores del gobierno de Puebla, 68 empresas fueron declaradas contribuyentes con operaciones inexistentes definitivos, ya que no presentaron ninguna defensa durante el proceso de investigación, mientras que las otras 6 siguen en investigación.

SEP, la mayor contratista

En el estado de Puebla la Secretaría de Educación Pública (SEP) local es la dependencia que presenta la mayor cantidad de contratos con empresas acusadas por tener operaciones inexistentes entre 2015 y 2018, pues facturó más de 81.2 millones de pesos (4.2 millones de dólares) distribuidos en 65 contrataciones.

A través de 19 empresas investigadas por la autoridad fiscal por realizar operaciones inexistentes se realizó cada una de las contrataciones, todas en la modalidad de adjudicación directa, por lo que no compitieron con otras propuestas de empresas que pudieran interesarse en conseguir los servicios.

La empresa más beneficiada con los montos facturados por la SEP fue Hinfra S.A. de C.V., ya que de 2016 a 2017 recibió nueve contrataciones por más de 16.9 millones de pesos (897 mil 469 de dólares) que consistirían en la venta de materiales de oficina, alimentos y anteojos.

El SAT publicó en la edición del 8 de octubre del 2018 del Diario Oficial de la Federación (DOF) el oficio 500-05-2018-22861 en el que sumaba a Hinfra S.A. de C.V. al listado definitivo de empresas con operaciones inexistentes debido a que no se defendió de la investigación emprendida por la autoridad fiscal.

De los nueve contratos que Hinfra S.A. de C.V. recibió de la SEP el más alto se firmó en 2016 por 4 millones de pesos (211 mil 300 dólares) a cambio de la manufactura de anteojos graduados para alumnos de educación primaria y secundaria, como parte del programa “Ver Bien para Aprender Mejor”.

La copia del contrato no detalla la cantidad o los planteles educativos a los que se entregarían los anteojos. Hinfra S.A. de C.V. tampoco contaba con el objeto social para comercializarlos, ya que en su acta constitutiva indica que su especialidad era la realización de eventos culturales, brindar servicios de consultoría o publicidad.

En un comunicado el 23 de febrero de 2018 la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua confirmó que Hinfra S.A. de C.V. formó parte de la investigación en contra de un exfuncionario de la administración del exgobernador, César Duarte Jáquez, acusado de peculado. “En la audiencia de vinculación a proceso en contra del imputado, Jesús Manuel E. F., por el delito de peculado en la que se le relaciona con una empresa, encargada de análisis, evaluación y asesoría técnica especializada para el monitoreo de la imagen, el nombre correcto es Hinfra”, señala el escrito de la FGE.

La segunda empresa fantasma con más contratos en la SEP poblana fue Operaciones Internacionales Napnet S.A. de C.V. En 2017 recibió más de 10 millones de pesos (530 mil 691 dólares) en seis contratos de papelería, jardinería o logística de eventos. El contrato más alto fue para la logística del “Programa de Estancias Infantiles Mejora a favor de Educación de Miles de Niños de Todo México”, por más de 3.6 millones de pesos (191 mil 992 de dólares). El 25 de septiembre de 2019, se publicó el oficio 500-05-2019-27748, en el DOF, donde se confirmó la inexistencia de Operaciones Internacionales Napnet S.A. de C.V.

Euromittel S.A. de C.V. es otra de las empresas con operaciones inexistentes con más contratos: en 2017 le entregaron tres contratos por más de 6 millones de pesos (320 mil 586 dólares) a cambio de uniformes o productos de papelería. El 3 de noviembre del 2017 el SAT publicó en el DOF el oficio 500-05-2017-38559 para confirmar sus operaciones inexistentes.

Patricia Vázquez del Mercado era la titular de la SEP poblana durante el periodo de estas contrataciones; dejó el cargo en 2018 cuando el Senado de la República la designó como consejera del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), puesto al que también renunció en abril de 2019, por motivos personales.

El 13 de septiembre de 2019 el actual titular de la SEP de Puebla, Melitón Lozano Pérez, confirmó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió una investigación por la presunta contratación de empresas fantasma, durante administraciones anteriores en la dependencia educativa.

Las factureras del Conalep

Seis institutos tecnológicos, cinco universidades públicas y tres colegios facturaron 12.5 millones de pesos (664 mil 915 dólares) con empresas fantasma con las que firmaron 122 contratos relacionados con mantenimiento de sus instalaciones, compra de papelería o venta de prendas de vestir.

El Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Puebla encabezó el registro de contrataciones de contribuyentes con operaciones inexistentes en instituciones educativas de la entidad con más de 7.8 millones de pesos (419 mil 537 dólares) en 16 contrataciones realizadas entre 2015 y 2018.

El Conalep firmó contratos con seis empresas señaladas por operaciones inexistentes. Las empresas con los montos más altos facturados por Conalep fueron tres: Diversidad en Insumos Gráficos S.A. de C.V.; Kabi Globalmark S.A. de C.V.; Comercializadora El Chuac S.A. de C.V. En total sumaron 7.4 millones de pesos (396 mil 201 dólares). El director general era Jesús Salvador Zaldívar Benavides, quien en 2019 se convirtió en el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en la ciudad de Puebla.

Datamos buscó a Jesús Zaldívar Benavides, quien consideró “improbable” la contratación de empresas con operaciones inexistentes, pues las reglas para generar facturas no les permitirían obtener este tipo de documentos, sin aportar la verificación del SAT. “El sistema de contratación tiene muchos candados que no permiten que se generen con empresas que no estén debidamente constituidas o certificadas. Al final del día, se verifica que las empresas que se dedican a este tipo de servicios puedan dar el servicio, el objeto del contrato, esa serie de cosas”, argumentó.

El Instituto Tecnológico Superior (ITS) de Tepeaca es el segundo plantel educativo con los montos más altos facturados con empresas fantasma: entre 2015 y 2018 entregó 34 contrataciones por más de 1.1 millones de pesos (62 mil 749 dólares) en el pago de los servicios.

En el periodo en el que el ITS de Tepeaca firmó esos contratos el director general era José Luis Contreras Coeto, ahora investigado por la notaría entregada a Agustín Salmorán Soledad. El 29 de octubre de 2019 el consejero Jurídico del Gobierno de Puebla, Ricardo Velázquez Cruz, afirmó que Salmorán Soledad es prestanombres de Contreras Coeto.

Fortar S.A. de C.V. es la empresa fantasma más beneficiada por el ITS de Tepeaca. Entre 2017 y 2018 recibió siete contrataciones por 203 mil 847 pesos (10 mil 777 dólares) relacionadas con trabajos de mantenimiento a la infraestructura del campus. El 25 de septiembre de 2019, el DOF publicó el oficio 500-05-2019-27749, donde el SAT declara definitivamente inexistente a Fortar SA de CV.

Fantasmas en casa de los gobernadores

La ahora desaparecida Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMT) es la segunda dependencia estatal con el mayor monto facturado a contribuyentes con operaciones inexistentes entre 2015 y 2018: registra 79.1 millones de pesos (4.1 millones de dólares) en seis contrataciones con cuatro empresas fantasma: Construvhica S.A. de C.V., Gruemin S.A. de C.V., Jawhar S.A. de C.V., así como Enec Estrategia de Negocios y Comercio S.A. de C.V.

En ese periodo, la SIMT tuvo tres titulares: Diego Corona Cremean, Martha Vélez Xaxalpa yS Sergio Barrera Alejandre. Cada una de estas administraciones se caracterizó por contratar a empresas que el SAT declaró con operaciones inexistentes.

Construvhica S.A. de C.V. es la empresa fantasma con el monto más alto pagado por la SIMT: en 2016 recibió dos contrataciones que le representaron un pago por más de 70.8 millones de pesos (3.7 millones de dólares) para modernizar caminos en los municipios de Atlixco y Tehuacán. El 19 de marzo de 2019, el SAT confirmó que contó con operaciones inexistentes al no defenderse del procedimiento, de acuerdo con el oficio 500-05-2019-7289.

Gruemin S.A. de C.V. recibió en 2015, por adjudicación directa, un contrato por equipo para la rehabilitación de las instalaciones eléctricas de Casa Puebla, residencia en la que vivieron —en su periodo de gobierno— tanto Moreno Valle Rosas como Gali Fayad. El pago fue de más de 1.6 millones de pesos (89 mil 503 dólares). El 25 de septiembre de 2019 el SAT publicó en el DOF el oficio 500-05-2019-27749 en el que se declaró definitivamente a esta empresa con operaciones inexistentes.

