Gobernador de Jalisco pide aislamiento por 5 días para evitar contagios de COVID-19

“Quédense en casa por cinco días a partir de hoy y hasta el próximo miércoles”, pidió el gobernador Enrique Alfaro a la población de Jalisco.

Al citar un estudio de la Universidad de Guadalajara, aseguró que se prevé que los siguientes 5 días sean críticos en la fase de contagio.

“Jalisco necesita que de aquí al miércoles no salgamos de nuestras casas, si no es para lo estrictamente necesario. No se trata de prohibiciones de gobierno. Se trata del compromiso de todos con nuestra gente, con nuestro estado y con nuestro país”, sostuvo en un video publicado en sus redes sociales.

Indicó que no es un llamado para entrar en pánico, sino un mensaje al pueblo de Jalisco para enfrentar la contingencia juntos, unidos, con absoluta seriedad y responsabilidad.

“Es un llamado sustentado en evidencia científica, no en ocurrencias o corazonadas. Es un llamado que busca evitar el escenario de la cuarentena obligatoria, de medidas radicales por no actuar a tiempo, como hoy sucede en el estado de California”, aseguró.

Este es un mensaje para todos los jaliscienses: Los siguientes 5 días son decisivos para combatir al #coronavirus en Jalisco. Te pido que dediques 6 minutos para ver con atención este video y que nos ayudes a compartirlo: pic.twitter.com/guz40mUqCX — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) March 21, 2020

Jalisco destinará mil mdp para proteger empleos

En contraste con el Gobierno federal, que no ha presentado un plan de contención económica por la pandemia de coronavirus, el Gobierno de Jalisco anunció una inyección de mil millones de pesos en créditos para frenar la pérdida de empleos en los sectores de servicios, industria y transporte. La Administración estatal diagnosticó que están en riesgo 123 mil empleos vinculados a restaurantes y bares, hoteles, centros de enseñanza, transporte, servicios, comercio misceláneo, autopartes e industria electrónica, textil, mueblera y de moda. Los recursos comenzarán a suministrarse a partir del próximo 30 de marzo y se distribuirán tanto a pequeñas empresas como a personas que trabajan en el sector informal o en autoempleo. Una primera bolsa de 450 millones de pesos se destinará a micro y pequeñas empresas a manera de créditos con tasa cero. A las empresas que empleen de dos a 15 personas se les otorgará desde 20 hasta 300 mil pesos a plazos de 24 meses, con lo que se prevé la protección de 48 mil empleos. Para emprendedores y el autoempleo se perfila destinar se ofrecerá de 6 a 12 mil pesos a un plazo de 12 meses, a fin de proteger 62 mil empleos. “Las empresas que cumplan cuidando los trabajo que tienen vigentes al día de hoy no van a tener que regresar el dinero, lo vamos a hacer como un programa de apoyo directo”, indicó el Gobernador Enrique Alfaro. Una segunda bolsa de 150 millones de pesos será destinada a proteger los ingresos de los productores de maíz, lo que permitiría proteger 10 mil empleos rurales. Por último, se dispondrá de 400 millones de pesos para personas que trabajan en el sector informal o en autoempleo, a las que se les otorgarían 5 mil pesos mensuales a lo largo de dos meses a cambio de que desarrollen actividades para el gobierno; con esta medida se estima proteger el ingreso de 80 mil personas.