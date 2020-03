Personal de Hospital del IMSS denuncia falta de material frente a COVID-19

El domingo 23 de marzo en la tarde noche un traslado al Centro Médico Nacional La Raza generó incertidumbre y temor entre el personal del Hospital General de Zona #32 del IMSS.

El paciente salió encapsulado, con todo el protocolo que se ha difundido en medios para los casos confirmados de COVID-19. Los trabajadores no sabían que podrían tener un probable paciente bajo ese estatus.

“Nos habían asegurado que no teníamos casos confirmados ni sospechosos. Cuando preguntamos el viernes si seríamos hospital de referencia para pacientes con COVID, nos decían que no sabían aún y resulta que ayer domingo se dio ese traslado”, dice Estela, nombre ficticio que usaremos para proteger su identidad, una de las enfermeras de este hospital, en entrevista con Animal Politico.

Desde ayer había al menos un paciente en aislamiento en el área de urgencias, dice Ana, otra enfermera, en un cuarto a parte y con un equipo especial de enfermeras y médicos atendiéndolo.

“A mí no me toca urgencias por lo general, no es mi área, pero ayer por ser domingo me mandaron para allá. No puedo asegurar que era un caso confirmado o sospechoso de COVID, no se supo, pero sí estaba en un cuarto a parte, con un enfermero que estuvo las ocho horas en el cubículo con él y otro afuera que solo le pasaba cosas”.

Esto los tomó por sorpresa, dice Estela, “está mal, deberían haberse preparado antes y si nos están ocultando información, está peor. Aquí en el piso 2 de hospitalización de medicina interna están dando de alta a pacientes, hoy se fueron cuatro de alta. La jefa de piso de enfermería nos dijo que es porque se va a utilizar para pacientes con COVID y aquí no tenemos kits de protección con mascarillas especiales ni googles, nos dan cubrebocas de esos blancos como de tela que no sirven para nada”.

Rosa, del área de consulta externa, dice que ayer con la supervisora se iban a armar kits de protección para el personal, con mascarillas especiales, guantes y googles, pero no hay los insumos suficientes, “lo único que alcanzaba eran los googles y eso ya de re uso”.

Un compañero la interrumpe y dice que desde la semana pasada han estado pidiendo alcohol gel, un insumo básico que se está requiriendo en todos lados como medida de prevención para no contraer la infección por SARS-COV 2, el coronavirus que causa la enfermedad, y ni eso les han dado.

Es cierto que la mayoría del personal no ha tenido contacto directo con pacientes sospechosos de tener el coronavirus, dice Rosa, y los compañeros que los atienden sí tienen mascarillas especiales, guantes, googles, pero nosotros vamos a urgencias por documentos, pasamos por ahí. Además tenemos un área común, para comer, para checar, con los compañeros que están en urgencias y no sabemos si se están tomando los cuidados adecuados”.

Por esa falta de material y de información, empleados del Hospital General de Zona # 32 y del Hospital General Regional # 2 del IMSS bloquearon la mañana de este lunes la Avenida Calzada de Las Bombas.

Al lugar llegaron autoridades delegacionales del IMSS y del sindicato para tener una reunión con los alrededores de 100 trabajadores que hicieron la protesta.

De esa reunión surgió un documento, del que Animal Político tiene copia, en donde las autoridades se comprometen a dotar al hospital de los insumos y el recurso humano para atender a los pacientes con COVID, a notificar al personal, de forma veraz y oportuna, sobre la presencia en el Hospital # 32 y en el # 2 de estos afectados por el coronavirus, y de la difusión de protocolos y rutas críticas.

La dirección de comunicación social del IMSS emitió, por su parte, una tarjeta informativa en la que asegura que se cuenta con los insumos suficientes con apego a los lineamientos institucionales para la operación del hospital en todos los turnos y se vigilará que continúe así.

Además de que no existe ningún caso confirmado con COVID-19, hospitalizado en el nosocomio hasta el momento.

Sin embargo, se realizará la capacitación teórica y práctica sobre el Plan Estratégico para la Atención de la Contingencia COVID-19 a todo el personal del hospital.

Se mantendrá estricta vigilancia sobre el abasto de los insumos que se requieren para atender a los derechohabientes, en apego a los lineamientos institucionales.

Y se harán las adecuaciones necesarias en la infraestructura del hospital a fin de establecer un filtro de acción para todo paciente con sospecha o probable cuadro respiratorio.

Zoé Robledo, director del IMSS se refirió a las 10 manifestaciones que ha habido recientemente en ocho estados y mandó un mensaje a todo el personal que exige material y los insumos necesarios para hacer frente a la epidemia.

“Quiero decirles que su exigencia es legítima, debemos cuidarlos a ustedes primero, a los que estarán en contacto con casos sospechosos y confirmados de COVID-19. Tengan la seguridad que conocemos la situación y las estamos atendiendo. Quizá, no hemos logrado que la información baje a ustedes, pero desde antes de que la OMS declarara la epidemia, ya estábamos trabajando”.

En un video difundido en sus redes sociales, indicó que no a todos les llegará al mismo tiempo los equipos de protección personal, pero se dará prioridad en la entrega para el personal de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y las entidades con el mayor número de casos confirmados deCOVID-19.

El material, según detalló Robledo, quedará a resguardo del Ejército, quien también se encargará de la distribución.

Pensemos como equipo, pensemos en la salud de todas y de todos. Es la hora de una nueva solidaridad. A nuestra derechohabiencia, a la base trabajadora y a toda la #FamiliaIMSS, les comparto un mensaje. pic.twitter.com/WwIoO7GHY6 — Zoé Robledo (@zoerobledo) March 24, 2020

Robledo explicó que a través de la Secretaría de Hacienda se realizan compras de insumos y que la Secretaría de Marina realiza junto con el IMSS una exploración del mercado internacional que presenta una sobredemanda.

Además, Cancillería también está apoyando con las peticiones de los requerimientos médicos. “De esta forma, lograremos tener la mayor cantidad de insumos en el menor tiempo posible”.