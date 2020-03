Instituto de Rehabilitación ordena reparaciones de mobiliario ante denuncias

Ante las denuncias que hicieron pacientes y personal del Instituto Nacional de Rehabilitación, desde el 4 de marzo autoridades administrativas y jefes de servicios realizaron recorridos para preguntar a los trabajadores qué les hacía falta, verificar las condiciones de mobiliario y equipo, y ordenar reparaciones emergentes.

“La subdirectora de Administración encabezó los recorridos, junto con los jefes de servicio, ingenieros y arquitectos. Atrás iba una persona con una libreta anotando todo lo que los empleados le decían. Ese tipo de visitas y de oportunidad de decir lo que nos falta nunca se había dado”, contaron empleados de la institución.

También aseguraron que cerca de las 9 de la noche del miércoles 4 de marzo empezaron las reparaciones en el instituto: se arreglaron puertas de baño caídas, se taparon coladeras y se cambiaron focos fundidos, por ejemplo.

“Quitaron lámparas de chicote y mesas de alimentos para pacientes, que ya estaban rotas o sin llantas y las fueron a meter a una bodega”, aseguró personal de mantenimiento.

Los trabajos siguieron hasta en la madrugada del jueves 5 de marzo. “A la 1 de la mañana estaban puliendo los pisos, por ejemplo, del pasillo que lleva de Urgencias a Rayos X”.

Y así siguió durante todo el día. “Después de tres años con luz a medias en los pasillos principales que llevan a los consultorios, en las áreas de rayos x, en pre consulta y en ortopedia por fin hoy vinieron a cambiar focos y ponerle acrílico a las lámparas”, señaló un técnico del hospital.

También se hizo la recolocación de tubos en los sanitarios para pacientes y se quitó mobiliario roto y en mal estado. “Se quitaron sillas rotas y escritorios. Y llegó mobiliario nuevo, al menos vimos diez sillones de doble asiento. Los metieron a una bodega, pero ojalá no tarden en colocarlos”, señaló un empleado de mantenimiento.

Incluso, dijo el personal, se resanaron y pintaron paredes de las áreas de ortopedia y rehabilitación, a las que les hacía falta una reparación desde el sismo de 2017.

Este jueves hubo también un mayor control en el acceso, no solo al Instituto, sino a las diversas áreas del hospital. El miércoles 26 de febrero cuando Animal Politico realizó un recorrido de 4 horas con ayuda de pacientes y personal no hubo restricción para acceder a ninguna de las zonas, en cambio este día ya no fue posible ingresar a áreas como la de urgencias, sin gafete de empleado o carnet de paciente.

Este medio atestiguó que ni a personal de intendencia les estaban permitiendo el libre acceso a zonas del hospital, pese a traer el uniforme. “No traigo gafete porque nunca lo piden y hoy no me dejan entrar. Todo está controlado y con las puertas cerradas, cuando antes estaba todo abierto”, dijo una empleada de limpieza.

Empleados y pacientes refrendan que esperan la visita de Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, y Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud, para que corroboren las condiciones en las que opera el instituto.

“Por más que hagan trabajos emergentes varios días no van a poder arreglar diez años de descuido y corrupción”, subrayó el personal.