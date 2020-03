Jóvenes también están en riesgo por coronavirus, advierte la OMS

El nuevo coronavirus Covid-19 “no solo mata gente mayor, un número significativo de jóvenes ha muerto”, advirtió este miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por ello, el doctor Tedros Adhanom recomendó que los países continúen haciendo pruebas, aislando casos e identificando redes de contacto.

Te puede interesar: Coronavirus: ¿se puede contraer el COVID-19 dos veces?

La OMS ha explicado que quienes se ven más afectados por el virus Covid-19 son las personas adultas mayores y las que cuentan con padecimientos médicos como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes.

Las personas con dichas condiciones desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

Sin embargo, la Organización señala que niños y adultos jóvenes también pueden presentar síntomas graves si se contagian de coronavirus.

Uno de cada cinco casos son graves y los pacientes deben ser hospitalizados, por lo que llamó a toda la población a tomar medidas para prevenir contagios.

La médica infectóloga Daniela de la Rosa Zamboni, del Hospital General de México, explicó a Animal Político que los jóvenes con mayor riesgo son aquellos que tengan obesidad, VIH, diabetes o hipertensión.

En caso de cualquier caso de una persona joven contagiada que se complique, se le brinda la misma atención que a un adulto mayor.

Lee más: Coronavirus: 5 estrategias que están funcionando para contener los contagios de covid-19

Hasta el momento se han registrado más de 200 mil contagios de Covid-19, y más de 8 mil personas han fallecido por el virus, el 80% en Asia y Europa.

Este miércoles, Tedros Adhanom pidió a todas las personas no asumir “que su comunidad no se verá afectada. Prepárense como si lo fuera”.

“No asumas que no estarás infectado, prepárate. Hay esperanza, hay muchas cosas que todos los países pueden hacer”, señaló.

"Don’t assume your community won’t be affected. Prepare as if it will be.

Don’t assume you won’t be infected. Prepare as if you will be.

But there is hope. There are many things all countries can do"-@DrTedros #COVID19 #coronavirus

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 18, 2020