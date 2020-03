UnDíaSinNosotras: Afluencia en el Metro bajó 40%; conductoras de trenes y trabajadoras de taquilla pararon

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que este lunes, día del paro de mujeres como protesta contra la violencia de género, registró una baja de afluencia de usuarios de un 40%.

De acuerdo con el promedio de usuarios diarios que tuvo el Metro en 2018, de 4.5 millones de usuarios el día, la baja de usuarios de este 9 de marzo sería de 1 millón 800 mil personas.

En una tarjeta informativa, el Sistema detalló que en el paro de este 9 de marzo participaron mujeres que laboran como conductoras de tren, en promedio 290 en cuatro turnos.

También 340 mujeres que laboran en el área de Taquillas, “únicamente durante el primero y segundo turno”.

El servicio del Metro, agregó el Sistema, “no reflejó afectaciones en la operación y flujo de trenes ni se requirió hacer maniobras adicionales. Asimismo, los usuarios no se vieron perjudicados al encontrar cerradas las taquillas, ya que aunado a las 370 que hay en las 195 estaciones, existen 312 máquinas recargadoras y expendedoras de Tarjetas de Movilidad Integrada en las 12 Líneas del Metro”.

El personal de Vigilancia del Metro tuvo la indicación de dar acceso libre a los usuarios que no tuvieran boleto o tarjeta de peaje, solamente en el caso de que en la estación a la que accedieran no estuviera operando la taquilla y no hubiera una máquina recargadora.