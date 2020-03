Con gritos de 'ni una menos' y fuente pintada de rojo, protestan en Monterrey

Miles de mujeres salieron a marchar este miércoles en Monterrey, Nuevo León, abarrotaron la Macroplaza de la ciudad.

“El que no brinque es macho, el que no brinque es macho”, gritaban las mujeres para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y exigir que se detenga la violencia machista que existe en el país.

El recorrido inició alrededor de las 16:38 horas de la tarde. Arrancó desde la explanada de los héroes para continuar hacia la avenida Zaragoza, donde la policía local tuvo que hacer cortes a la circulación.

Antes de comenzar la marcha, el agua de la fuente de Neptuno, pieza representativa de Monterrey, fue pintada de rojo para recordar los miles feminicidios en México.

Como en Guadalajara y Ciudad de México, manifestantes tiñen de rojo la Fuente de Neptuno de la Macroplaza para denunciar la sangre derramada por feminicidios, previo al arranque de la marcha #8M2020 en #Monterrey#DiaInternacionalDeLaMujer pic.twitter.com/Mg3iovmOKk — EL NORTE (@elnorte) March 8, 2020

Las manifestantes vestían playeras moradas y portaban pañuelos verdes. Un pequeño grupo tocaba los tambores a la par que las manifestantes recorrían las calles de Monterrey con cánticos en contra de la violencia de género.

El ambiente era de camaradería pero también de indignación ante los feminicidios sin resolver en México.

Durante el recorrido las mujeres lanzaban consignas como “no es piropo, es acoso”, “ni una menos”, “no más silencio” y “sepan las nacidas y las que van a nacer, que nacimos para vencer y no para ser vencidas”.

También las manifestantes portaban pancartas con diferentes leyendas. “Soy nieta de una bruja a la que no pudiste quemar, y yo no me voy a callar”, se podía leer en una.

De acuerdo con Notimex, las autoridades reportaron una asistencia de al menos 6 mil mujeres en la protesta en Monterrey.

Con información de ABC Noticias

