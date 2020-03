Mujeres combaten la violencia feminicida con futbol en el Edomex

Para algunas mujeres, el futbol ha sido la excusa para reunirse con amigas y pasar el rato en municipios del Estado de México, pero también ha servido para construir espacios libres de discriminación y de apoyo para víctimas de violencia.

Se trata de los Torneos Violeta, organizados por la asociación civil Más Sueños, que reúnen a decenas de equipos de futbol femenil, y que también les ofrece una feria de servicios de atención médica, psicológica y asesoría jurídica para mujeres.

Goles contra la violencia de género

A Jazmín Guadalupe el futbol le cambió la vida. Desde hace 15 años comenzó a jugar con sus amigas, y más grande conoció los Torneos Violeta, en los que ahora participa como deportista y forma parte de los proyectos de apoyo para mujeres.

Jazmín dice que le gusta el futbol desde los 9 años, aunque “antes había mucha discriminación de los hombres que decían que nosotras no podíamos jugar ni organizar torneos”.

Pero eso no le importó. Sus amigas y ella fomaron un equipo y consiguieron un entrenador, y desde entonces ha participado en dos torneos nacionales y uno internacional como parte del programa de gobierno ‘De la calle a la cancha’.

“Bebé”, como le dicen sus amigas a Jazmín, recuerda que de niña los comentarios machistas sobre su gusto por este deporte le afectaban, “pero ya no”.

Actualmente trabaja como enlace del Instituto de la Juventud Mexiquense, y como parte de la dependencia apoya cada que se organiza un Torneo Violeta.

“Desde el primer torneo en el que a las mujeres se interesaron hemos hecho equipo con las mujeres para el tema de vulnerabilidad y beneficiamos a varias que quieren sumarse al futbol, porque les gusta mucho el deporte y lo agarran como herramienta para generar un cambio y combatir la violencia de género”, afirmó.

Futbol en zona de feminicidios

El primer Torneo Violeta que se realizó en el Estado de México fue en Ecatepec, uno de los 11 municipios más violentos para las mujeres en el país, donde incluso hay una Alerta por Violencia de Género.

Tan solo en 2019, se iniciaron 122 carpetas de investigación por el delito de feminicidio y se abrieron otras 5 mil 678 por delitos sexuales.

Este año ya se han cometido cinco feminicidios y 117 violaciones, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Perla Acosta, directora de la asociación Más Sueños, que organiza los torneos, cuenta que fue precisamente ante el panorama de violencia contra las mujeres en el Estado de México que comenzó a buscar la forma de generar espacios para acercarse a las jóvenes de la entidad.

“Decidí empezar con los torneos porque un día me invitaron a dar una plática sobre violencia de género a Ecatepec, pero yo sabía que si daba una plática no iba a asistir nadie. Por eso se me ocurrió que podía ser más atractivo si organizábamos equipos de futbol”, relata.

Al Torneo Violeta se sumó una feria de información para las mujeres y sus familias, donde aprenden sobre derechos humanos, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como salud sexual y reproductiva, con el pretexto de juntarse para jugar futbol.

Como parte de los apoyos que les brindan, hay abogadas y psicólogas que ayudan a identificar situaciones de violencia y acompañan la denuncia de las mujeres.

Al mismo tiempo, construyen espacios inclusivos en el deporte, pues capacitan árbitros en temas de género y logran que se formen equipos y ligas de mujeres de todas las edades.

Hasta ahora, han realizado cuatro torneos, en Tlalnepantla, Coacalco y Ecatepec, municipio en el que ya hay una liga permanente de mujeres.

Comunidades para la paz

Los Torneos Violeta no son la única forma en la que Más Sueños trabaja para el combate de la violencia de género.

En su oficina ubicada en la calle Salama 557, alcaldía Gustavo A. Madero, brindan apoyo psicológico y jurídico a mujeres en situación de violencia, además de que tienen actividades como yoga, talleres de arte y un cine club, todo de manera gratuita.

Ahí reciben principalmente a mujeres mayores, quienes sufren abandono o despojo de sus familias.

“Las mujeres se juntan ahí y hacen comunidad, saben que se les brinda apoyo, que cada martes fin de mes hay cine, que los jueves hay manualidades y el sábado damos meditación. Hay un ambiente muy padre”, señala Perla.

Para Perla, quien es psicóloga y trabajadora social, la construcción de espacios para fomentar la paz es su granito de arena en una sociedad violenta, como la de México.

“Mi idea es ver un México sin violencia, en que niñas, jóvenes, mujeres grandes puedan vivir y sentirse tranquilas, esa es mi idea, y pongo mi gota”, afirma.

Por ello, busca continuar con la organización de actividades para erradicar la violencia de género.

“Queremos que la gente conozca este proyecto, que es un esfuerzo que sale de mi bolsillo. Me encantaría llevar el torneo a todo el Estado de México y todo el país”.

Este sábado 7 de marzo se realizará el Cuarto Torneo Violeta de 9 a 15 horas en el Deportivo Caracoles en Tlalnepantla.

Estamos a dos días de vivir nuestro 4to Torneo Violeta.

Te compartimos todos los detalles para que no te lo pierdas. pic.twitter.com/YVcpyqTbmR — Más Sueños A.C. (@MasSuenosAC) March 4, 2020

Para invitar a los Torneos Violeta a tu municipio o apoyar a Más Sueños, puedes contactar con su directora, Perla Acosta, a través de redes sociales.

