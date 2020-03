¿Qué hacer en caso de violencia doméstica en encierro por COVID-19?

Durante el mayor momento de crisis en China por la epidemia de coronavirus COVID-19, en febrero, se registraron el triple de denuncias de violencia doméstica en la ciudad de Jingzhou, a 200 kilómetros de Wuhan, epicentro de la enfermedad. El 90%, según dijo una ONG que lucha contra la violencia intrafamiliar al portal chino Sixth Tone, estaban relacionadas con la cuarentena: el miedo, la ansiedad, la tensión económica y el confinamiento en las casas pueden ser detonantes.

En México, la Red Nacional de Refugios para mujeres víctimas de violencia ya recibió una llamada de una mujer preocupada porque su pareja, con antecedentes de agredirla, le dijo que a ver si estos días le servían para reflexionar y darse cuenta de que está equivocada y lo mejor para ella es estar con él. Mensajes de control, culpabilizándola y, veladamente, amenazándola.

Aunque las autoridades mexicanas consideran que el brote todavía está en fase 1, se vienen días de pasar más tiempo en casa para prevenir contagios de COVID-19 y de estar con más estrés por las preocupaciones de la pandemia y de la falta de ingresos que puede provocar no salir a trabajar. Estos dos factores combinados pueden aumentar el riesgo para las mujeres al estar en contacto todo el día con su pareja.

Ante ello, la Red Nacional de Refugios pone a su disposición las 24 horas su línea telefónica para pedir ayuda, 55-56-74-96-95 en la capital y 800-822-44-60 a nivel nacional, y su directora, Wendy Figueroa, brinda una serie de recomendaciones.

Estas van en tres vías: directamente para las mujeres que han tenido episodios de maltrato o violencia previa y que estén prevenidas por si su pareja se pone agresiva, para que la sociedad reaccione y ayude a quien esté en peligro, y para que las autoridades creen un plan y garanticen la seguridad a las mujeres que van a necesitarlo.

Si eres mujer y crees que estás en riesgo

Lo primero es aceptar que se vive una situación de violencia que puede aumentar, y no esperar a que se ordene el confinamiento; de una vez estar en contacto con quienes puedan ser una red de apoyo para ir a refugiarse o pedir ayuda en caso de una agresión.

“Aunque no se den episodios de violencia física o sexual durante el tiempo del aislamiento, es importante que las mujeres que viven con una persona agresora no minimicen la violencia que están viviendo y que reconozcan que cualquier situación, por mínima que sea, puede detonar un evento violento contra ella o sus hijos e hijas, y que puedan buscar ayuda en la primera oportunidad que tengan”, señala.

Una idea que están promoviendo es crear una “red de amigas solidarias”: armar un chat de WhatsApp con tres personas de confianza o al menos avisarles y establecer con ellas palabras clave, para que en caso necesario la mujer en riesgo se las pueda enviar rápidamente y que si las amigas las reciben por mensaje, sepan que es momento de llamar a la policía o acudir a casa de esa mujer a auxiliarla.

Esto es importante incluso para quienes ya han estado en contacto con la Red previamente, ya que la organización suele hacer llamadas y visitas de seguimiento, pero si ahora el agresor va a estar todo el día al lado de su pareja, se va a complicar.

En estos días y tras empezar a promover la denuncia en sus redes sociales, ya han tenido un incremento del 40% de contactos, al recibir alrededor de 100 llamadas por día y 250 mensajes por escrito. Seis de cada diez, por mujeres que ya están enfrentando violencia, aunque ninguna ha necesitado huir de su casa y acudir a un refugio.

El resto, para recibir atención de contención emocional, porque muchas están viviendo con ansiedad e incertidumbre la situación, que en sus trabajos no se estén tomando medidas para protegerlas de contagios, medidas para apoyarlas en el cuidado de sus hijos, que ahora están sin ir a la escuela, o que son trabajadoras informales y no saben qué va a pasar si no tienen clientes e ingresos.

Otra opción para pedir ayuda es el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia. También tienen una línea de apoyo, al 55-55-33-55-33, y dos sedes, en la calle Amberes de la Zona Rosa, y en Iztapalapa, en el barrio de San Pablo, donde se da tanto apoyo psicológico como asesoría legal en caso de querer denunciar.

“Cualquier tipo de violencia contra una mujer es motivo suficiente para salirse de ahí, denunciar, o terminar una relación. Violencia de carácter simbólico, violencia física, violencia sexual, patrimonial, verbal. Cualquiera es suficiente para concluir un vínculo o modificar la relación”, recomienda su presidente, Salvador Guerrero Chiprés.

“Hay un día que es curioso, el domingo. Es un día caótico para muchas familias donde se padece violencia familiar. Es un día de frustración, para algunos integrantes, la inminencia de la jornada que inicia el lunes profundiza las posibilidades de violencia. En este contexto, si tú sumas domingo a este esquema del COVID-19, se crean condiciones para que esa violencia pudiera incrementarse”.

Si tienes una vecina o conocida que sufre violencia

En los edificios de departamentos se escucha todo, y si ya alguna vez alguien ha oído peleas violentas en la casa de al lado, es momento de asumir que puede haber un riesgo mayor y no quedarse de brazos cruzados.

“Si hay ruidos, hay gritos, insultos, hay golpes en la casa vecina, que llamen a la policía, que informen de la situación y no desistan si no les contestan, llamen hasta que los puedan atender, pensando en que probablemente muchas mujeres no van a poder hacer estas llamadas o no se van a poder contactar. Y ahí es donde la sociedad también tiene que asumir un papel súper importante y es parte de estas redes de cuidado que estamos invitando a que todos nos sumemos”, explica Figueroa.

La denuncia puede ser anónima, por lo que no tendrían que temer por involucrarse, solo dando la ubicación donde está ocurriendo la agresión.

“Si eres de las mujeres privilegiadas que pueden estar en aislamiento social y no estás en un entorno violento, ofrece a tus amigas o familiares que deben continuar con sus actividades diarias, cuidar a sus hijas e hijos. Puedes crear estrategias de economía del cuidado con un grupo de mujeres, en donde se apoyen mutuamente definiendo turnos y roles”, agregó la Red en un comunicado.

Llamado al gobierno

Figueroa se dice preocupada porque no ve hasta ahora un plan de acción integral del gobierno para no dejar solas a las mujeres víctimas de violencia.

“No podemos dejar de mirar que en México tenemos una pandemia de feminicidios antes del coronavirus: 11 mujeres son asesinadas diariamente. El tema del coronavirus por supuesto que no genera la violencia, pero sí la potencializa”, advierte.

Están dejando de trabajar instituciones de procuración de justicia por la contingencia, pero sería fundamental que se prevea que tiene que funcionar de algún modo los Ministerios Públicos, las Fiscalías, que puedan girar las órdenes de protección de forma inmediata durante este periodo.

También propone que se abra una oficina especializada con personal suficiente para atender a las mujeres en situación de violencia, con una línea conectada directamente con servicios de emergencia o policiales, para que en caso de que sea necesario, se envíe una patrulla o una ambulancia.

“El gobierno no solo tendría que dar un paso más adelante, sino varios pasos, para que efectivamente haya estrategias integrales e intersectoriales”, opina.

Por otro lado, carencias que ya se vienen arrastrando: los Centros de Justicia para las Mujeres, lugares creados específicamente para sus necesidades deben tener, por decreto, casas de emergencia, pero muchos no los han creado.

La Red garantiza que sus refugios seguirán operando con normalidad, donde además de implementar todas las medidas de higiene recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por el propio gobierno mexicano, están suspendiendo actividades grupales, como terapias, para que todo sea individual.

En los centros de atención externa, se está buscando que la atención psicológica y asesoría se pueda hacer virtual, dependiendo de los recursos de cada mujer, por Skype, llamada telefónica, o hasta mensajes de WhatsApp. Pero que la atención continúe al 100%.

Sin embargo, hace un nuevo llamado al gobierno, ya que hasta la fecha no ha salido la convocatoria para otorgar a los refugios los poco más de 400 millones de pesos destinados a este fin (que el año pasado se había cancelado pero se dio marcha atrás y se asignó el dinero como había sido antes).