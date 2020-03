Muro con EU está evitando contagios en la frontera: autoridades de Salud

De acuerdo con Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el muro fronterizo es una de las razones por las que no se tiene en mismo número de contagios en México, en comparación con Estados Unidos.

Durante la conferencia diaria para informar sobre el avance del coronavirus en el país, Borja Aburto explicó que no se pueden hacer comparaciones sobre el número de personas infectadas en ambos países debido a que la dinámica de movilidad no es la misma en ciudades como Tijuana y San Diego o Ciudad Juárez y El Paso.

“Esto no quiere decir que después no tengamos un brote en estos lugares.Hasta el momento no se ha presentado, pero el muro está haciendo esos efectos”, explicó el funcionario del IMSS.

Lee más: Pese a pandemia, la violencia no frena: 2 mil personas han sido asesinadas en la contingencia

Por ejemplo, mientras en San Diego hay 341 casos positivos de COVID-19 y 3 muertos, de acuerdo con información oficial, en todo el estado de Baja California existen 20 casos confirmados.

Otra muestra de esto está en El Paso, Texas, donde hay 30 personas contagiadas y en Chihuahua, donde apenas se alcanzan los 8 casos confirmados.

Según el funcionario el muro que separa a los países es lo que ha influido en esta disparidad del número de contagios.

Entérate: Sola en un cuarto y sin contacto con nadie: mexicana cuenta trato en Roma tras viajar en crucero

También recalcó que México se encuentra en la Fase 2 de la pandemia y que es probable que cuando se entre en la Fase 3 se vean números similares en las ciudades fronterizas a las de su contraparte estadounidense.

Finalmente Borja Aburto recordó que para evitar el número de contagios por coronavirus se deben reforzar las medidas de higiene y sana distancia, especialmente en grupos vulnerables como los adultos mayores, pacientes con diabetes, hipertensión y enfermedades cardíacas.

Durante la conferencia señaló que habrá un momento donde se registre una actividad más intensa de la enfermedad por lo que es de gran importancia mantenerse aislados y extremar la higiene en casa, el lavado de manos y evitar las visitas y salidas innecesarias.