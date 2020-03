No dejen de salir, yo les voy a decir cuándo: AMLO sobre COVID-19

“No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase (de contagios por coronavirus COVID-19), yo les voy a decir cuándo no salgan”.

Este domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las personas que “si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes y las fondas”.

Te puede interesar: ¿Cómo afrontan el cierre los bares, teatros, cines y restaurantes en CDMX?

“No ayudamos si nos paralizamos”: AMLO

A través de un video, el mandatario aseguró que por el momento “vamos a seguir haciendo la vida normal y en su momento se les va a decir cuándo hay que guardarnos, pero ahora todavía con sana distancia podemos seguir conviviendo”.

Comida en el restaurante La Teca en Oaxaca Hoy recordé a don Luis González y su gran obra «Pueblo en Vilo. Microhistoria de San José de Gracia». También salió en la plática a la hora de la comida, con doña Esperanza del restaurante La Teca, don Andrés Henestrosa, de San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, quien nos dejó la bella novela «El retrato de mi madre». ¡Cuánta cultura hay en nuestro querido México! Posted by Andrés Manuel López Obrador on Sunday, 22 March 2020

Desde Oaxaca, donde tuvo una gira este fin de semana, López Obrador señaló que con el consumo en negocios locales se favorece la economía familiar.

“No hacemos nada bueno, no ayudamos si nos paralizamos sin ton ni son de manera exagerada”, aseveró.

De acuerdo con el presidente, “los mexicanos, por nuestras culturas, somos muy resistentes a todas las calamidades. Siempre hemos salido adelante. Nuestro pueblo es poseedor, heredero de culturas milenarias, de grades civilizaciones, y en eso estriba nuestra fortaleza”.

Lee más: COVID-19: Obesidad y sobrepeso aumentan riesgo para población en México

“Aquí en Oaxaca solo hay dos casos de personas infectadas de coronavirus y ya están saliendo, entonces no hay que exagerar la nota. Tenemos, eso sí, que estar preparados y no pensar que no nos va a afectar”, expresó.

López Obrador afirmó que aunque el problema puede escalar, “estamos preparados y vamos a seguir adelante”.