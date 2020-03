Periodista denuncia agresión; AMLO le responde “lo mejor es perdonarnos”

La periodista Isabel González, de Grupo Imagen, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador medidas de protección, luego de que uno de los asistentes a la conferencia matutina le dijera “ojalá te den un balazo”.

“Incita a que me cometan un crimen de odio, eso no se vale, hay un video irrefutable (…) Pido la protección de la Secretaria de Gobernación porque fue el mismo sujeto que llamó a todas las compañeras, que usted conoce, prostitutas de la información hace ya varios meses”.

El mandatario respondió que lo mejor es que se busque una reconciliación, “se puede, por qué no perdonarnos, si no vamos a seguir promoviendo este tipo de cosas que la verdad, la verdad no son nada agradables”.

-Es apología del delito, señor presidente, y eso no se perdona ni se reconcilia, respondió la reportera.

López Obrador sostuvo que si no puede haber reconciliación acudan a las instancias judiciales, “solo les pediría que aquí por respeto a la gente que nos ve, que no pelemos aquí”.

“Nosotros no vamos a poder limitar la libertad de nadie. Aquí sí les aplico la de los liberales: la prensa se regula con la prensa, los medios se regulan con los medios, los periodistas se regulan con los periodistas. Yo puedo hasta la instancia de conciliación. Abrazos”, expresó.

López Obrador pidió no promover odios y no incitar a la violencia.

“Yo espero que se respeten, que se quieran. Amor y paz, de veras, no odiar”.

“Amor y paz, aquí, afuera, en redes y en la calle; libertad absoluta, paz y tranquilidad profesionalismo para informar, sin censura a los ciudadanos, respeto a la gente, a los mexicanos”, dijo.