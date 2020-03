Los políticos, deportistas y celebridades que tienen COVID-19

Políticos, deportistas y personalidades del espectáculo se han sumado a las personas infectadas por el coronavirus COVID-19, que recientemente fue declarado como pandemía por la Organización Mundial de la Salud.

Uno de los últimos casos reportados es el de Sophie Gregoire, esposa primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien presentó síntomas similares a los del coronavirus.

Ante esto, Trudeau anunció que trabajaría desde casa como medida de precaución.

De acuerdo con el gabinete de Trudeau, Sophie Gregoire presentó los síntomas tras regresar de un viaje a Londres y “está siendo examinada por COVID-19”.

“Aunque no siente ningún síntoma, el primer ministro optó por trabajar desde la casa en autoaislamiento por (…) precaución hasta que se conozcan los resultados (de su esposa)”, se lee en un comunicado.

En Canadá se reportan más de 100 personas infectadas y un muerto desde diciembre a la fecha.

Fábio Wajngarten, jefe de comunicación de la presidencia en Brasil dio positivo al coronavirus este jueves.

Wajngarten es un funcionario cercano al presidente Jair Bolsonaro, pero lo que más ha llamado la atención de su caso es que dio positivo tras un viaje oficial hecho a Estados Unidos, donde estuvo en una reunión con Donald Trump.

De acuerdo con información oficial, Wajngarten acompañó a Bolsonaro en un viaje a Miami entre el sábado y el martes, durante el cual ambos mandatarios se reunieron.

Después de las reuniones, Wajngarten publicó en su cuenta de Instagram una foto a lado de Trump

La Presidencia de Brasil informó en un comunicado que se adoptaron “todas las medidas preventivas necesarias para preservar la salud del presidente y de toda la comitiva que lo acompañó en un reciente viaje oficial a Estados Unidos”.

No detallaron si Bolsonaro fue sometido a la prueba de coronavirus para descartar el contagio. Algunos medios internacionales confirmaron que el presidente brasileño se sometió a las pruebas y dio positivo, pero aún no hay nada oficial.

El gobierno de Brasil advirtió a las autoridades de EU para que adoptaran las medidas cautelares necesarias, pero el presidente Donald Trump dijo no estar preocupado y minimizó su contacto con Wajngarten.

Wajngarten ya se encuentra en cuarentena domiciliaria y bajo el tratamiento correspondiente.

Brasil tiene hasta el momento 60 casos de coronavirus confirmados, sin ningún deceso, y 930 casos sospechosos.

Los integrantes del Ejecutivo español se sometieron este jueves a pruebas luego de que una ministra de Igualdad, Irene Montero diera positivo por coronavirus.

Los reyes Felipe y Letizia también se realizaron la prueba tras haber coincidido con Montero en un acto en días pasados, señaló a AFP la Casa Real, que informará de los resultados en las próximas horas.

“Me encuentro bien” y “voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias”, tuiteó Montero.

Su pareja, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, permanece “en cuarentena”, según informó el gobierno español en un comunicado.

España es uno de los países más afectados en Europa por el virus, junto a Italia, Francia y Alemania, contaba con 2.968 casos y 84 fallecidos, según el último balance del Ministerio de Sanidad.

Además de los múltiples eventos deportivos cancelados, postergados o efectuados a puerta cerrada en las últimas horas, varios deportistas han dado positivo al coronavirus.

Uno de los casos más sonados fue el del defensa de la Juventus, Daniele Rugani quien dio positivo luego de estar en la banca durante el partido contra el Inter de Milán.

Esto provocó que los jugadores de ambos equipos (Juventus e Inter de Milán) fueran puestos en cuarentena.

En su cuenta de Twitter, el futbolista italiano dijo sentirse bien e invitó a todas las personas a respetar las recomendaciones del gobierno para evitar más contagios.

Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene.

Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda.#grazie pic.twitter.com/1QqewIKjie

— Daniele Rugani (@DanieleRugani) March 12, 2020