Profeco no vigila sobreprecio por COVID-19, los consumidores deben denunciar

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no está realizando ningún operativo especial de vigilancia respecto a los precios de productos como cubrebocas, gel antibacterial o toallitas desinfectantes con alta demanda al ser insumos de higiene contra el coronavirus, por lo que llama a los consumidores a realizar denuncias para poder actuar.

Quienes detecten sobreprecio en algún establecimiento o punto de venta pueden interponer una queja para que la Procuraduría inicie el “procedimiento de verificación” correspondiente, informó el área de Comunicación Social de la institución.

“Los cubrebocas, gel y otros son de precio libre. Por lo tanto solo es posible revisar si hay un aumento injustificado de precios, una vez que se cuenta con una denuncia”. Hasta el momento se han recibido solo 22 denuncias en todo el país contra diferentes establecimientos comerciales, en las que el consumidor reportó incremento de precios, dijo el área de prensa de la Procuraduría.

Los consumidores pueden llamar al teléfono del consumidor (555 568 8722) o acudir a alguna de las delegaciones Profeco del país para interponer la denuncia. En este caso, los consumidores no están obligados a presentar pruebas de la falta ni se le pedirán sus datos personales.

“Lo único que hay que hacer es describir la situación de manera breve y con todos los datos posibles, como el nombre del proveedor, el producto o servicio, domicilio o lugar y fecha”.

La Ley Federal del Consumidor prevé sanciones para aquellos proveedores o establecimientos que incurran en abusos, pero “cualquier procedimiento de sanción parte de una denuncia formal. Comentarios en redes no son denuncias”, dijo el área de prensa.

Sin embargo, la Profeco hace un llamado a no comprar productos que de forma ordinaria no se requieren, “tomando en cuanta que los cubrebocas, por ejemplo, se han recomendado por las autoridades de salud para las personas que están enfermas, no para las sanas”.

Esto porque plataformas como Rappi vende en mil pesos una caja con 150 piezas de cubrebocas, cuando su precio habitual era de 150 pesos. También en mercado libre se oferta gel antibacterial de 1 litro en 999 pesos y en Amazon, 549 pesos.

En Mercado Libre, un proveedor desde Aguascalientes está vendiendo totallitas desinfectantes por 269 pesos, cuando regularmente cuesta menos de 100 pesos. Y entre las preguntas de venta, hay quien solicitó 40 piezas, aunque el proveedor dijo que no tenía ese número.

Pasajes de avión

Si tienes pasajes de avión a países que se encuentran como foco de coronavirus o que ya cerraron sus fronteras, la Procuraduría Federal de Consumidor recomienda intentar cambiar la fecha de vuelo de acuerdo a las políticas de cancelación de cada aerolínea o acudir a alguno de sus módulos para aplicar el programa “concilia exprés”.

Dicho programa consiste en una negociación “tripartita” comunicación entre el consumidor un representante de la aerolínea y uno de Profeco para atender un reclamo, puedes llamar a la Profeco para solicitarlo. Hasta el momento la Procuraduría ha atendido 300 asesorías y 20 conciliaciones exprés en los últimos días, en todo el país.

Ante la solicitud de cambio o cancelación de tu viaje, estas son las recomendaciones de la Profeco:

– Solicitar a la aerolínea el cambio de vuelo sin cargo, el reembolso del boleto y demás protecciones previstas en la ley. Si hay negativa, pueden recurrir a Profeco a través del teléfono del consumidor 55 55 68 87 22 o físicamente en los módulos del aeropuerto.

– La propagación del Covid-19 es una situación ajena a la aerolínea, pero la mayoría de ellas están implementando condiciones de flexibilidad para que los pasajeros tengan alternativa de mover o cancelar vuelos, dependiendo la fecha en que han sido adquiridos.

– Se sugiere consultar las condiciones de flexibilidad que ofrece cada aerolínea.

– Por problemas de saturación en sus call center, las aerolíneas solicitan gestionar sus cambios o cancelaciones a través de sus portales de internet.