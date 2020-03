‘Por una vida digna’ miles de mujeres en Jalisco protestan este 8M

En Guadalajara, Jalisco, miles de mujeres marcharon por las calles de esta ciudad este 8M bajo el grito de “justicia”.

Desde las 11 de la mañana cientos de mujeres se reunieron en la Plaza Universidad de Guadalajara para realizar pláticas y talleres para prevenir la violencia machista.

Leer más | ‘No sean indiferentes’: miles toman las calles de Veracruz para exigir freno a la violencia contra mujeres

Alrededor de las 19 horas la marcha partió a la Glorieta de Niños Héroes, recientemente bautizada como Glorieta de los desaparecidos.

A la cabeza de la marcha iba un grupo de mujeres que portaba una manta con la frase: “Por una vida digna”.

Atrás de la manta iba un grupo de mujeres tocando cánticos feministas al ritmo de batucada, y luego un gran bloque de familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio en el Estado.

Arranca la marcha #8M2020 #8M en #Guadalajara por Avenida Juárez, inicia con la batucada como el primer contingente https://t.co/sbw2N1hINp — Priscila Hernández Flores (@prishdez) March 8, 2020

En el tercer bloque iba un contingente feminista y al final uno mixto.

“Se busca. Kristina Munguía. Desaparecida el 3/09/2017… salió de su domicilio… y no regreso”, se leía en otra manta que portaba un grupo de mujeres, en tanto el grito de “justicia, justicia”, sonaba fuerte.

“No se va a caer, no lo vamos a tumbar”, era otro de los gritos del contingente.

“La revolución feminista es inevitable así que relájate y gózala macho”, se leía en una pancarta que portaba una joven mujer.

Leer más: “No somos histéricas, somos históricas”, cientos de mujeres salen a marchar en Sinaloa

Cuando el contingente llegó a la Glorieta de los desaparecidos, un grupo de mujeres con el rostro cubierto realizaron diversas pintas. En una de ellas se podía leer: “No queremos rifa. No hay paz mientras no hay justicia”.

Otra pinta decía: “Los vamos a tumbar Estado feminicida”.

Familiares de víctimas de feminicidios narraron en la glorieta sus casos y denunciaron presuntas omisiones y la revictimización institucional.

Pronunciamientos de familiares de víctimas de #feminicidio en #Jalisco. Aquí el testimonio de Evelyn que busca a su hermana Nayeli. Marcha #8M en GDL. pic.twitter.com/oCW5BRCNk5 — ZonaDocs (@ZonaDocs) March 9, 2020

En diferentes momentos las mujeres siguieron gritando consignas: “No son muertas, son asesinadas… No estás solas, no estás sola… Si tocan a una respondemos todas… No es piropo, es acoso”.

Con información de Martha Hernández Fuentes

Cómo llegó a tu vida el feminismo. Queremos conocer la historia de nuestras lectoras. Participa en esta dinámica y cuéntanos con ilustraciones, audio, texto, imágenes o video Nosotras haremos una publicación con las respuestas para que se escuche la voz de todas.