"Se pasan", responde AMLO a panistas que lo culpan por la caída del peso

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los conservadores, y en específico los panistas, lo culpan de la depreciación del peso, derivada de la caída del precio del petróleo.

En su conferencia matutina, el mandatario criticó los señalamientos en su contra y acusó que los medios también tienen una campaña en su contra.

“Ahora que se deprecié el peso, la culpa, dicen los del PAN, es de Andrés Manuel, se pasan. Yo sé que no me ven con buenos ojos pero es un exceso eso, no es serio y así están los medios, con honrosas excepciones”, señaló.

El domingo, la moneda mexicana cayó ante el dólar debido a la caída del precio del petróleo que llegó a un mínimo de 30 dólares por barril.

A esto se suma una mayor percepción de riesgo a nivel mundial por el coronavirus COVID-19, de acuerdo con especialistas.

Este martes el dolar se cotizó en bancos por arriba de los 21 pesos.

Ante este panorama, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, afirmó que las finanzas públicas del país están “más o menos controladas”, gracias a las coberturas (petroleras) y porque la mayor parte de la deuda del país está en pesos.

“Nosotros, el Gobierno Federal y Hacienda, en particular, hemos sido cuidadosos, no nada más en la cobertura, es decir, nosotros vemos la deuda, prácticamente el 80% de la deuda está en pesos y prácticamente el 80%, en un monto muy parecido, está a largo plazo, y una parte muy importante está a tasa fija”, refirió.

Añadió que confían en que en unos meses se llegará a un acuerdo de alguna forma entre los países productores de petróleo para estabilizar su precio.

“Campaña en su contra”

Con relación a la información sobre el Coronavirus y el Covid-19, López Obrador aseguró que hay una campaña en contra de su gobierno y pidió a la gente “que no crea todo lo que publican los medios, se da a conocer en la radio, o se ve en la televisión, porque hay un sesgo, no hay objetividad”.

El presidente añadió que las personas piensan que “están leyendo información objetiva, profesional, apegada a la verdad, y no es así (…) a veces hasta menciono a los medios y periódicos y lo seguiré mencionando porque si no, me sientan en el banquillo de los acusados, y acaban con cualquier persona”.