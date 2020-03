No habrá revisiones en aeropuertos para detectar coronavirus: Salud

Las personas que llegan en vuelos internacionales a los aeropuertos de México se encuentran con que no hay filtros sanitarios y nadie les hace ningún cuestionamiento para indagar si podrían ser portadores del COVID-19, “no tenemos por qué preguntarles nada, porque no pretendemos hacer contención territorial del virus”, afirmó en conferencia de prensa Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

El funcionario aseguró que nunca se ha logrado contener una epidemia en las fronteras, eso no se puede. Los mecanismos de transmisión son complejos y por eso no se puede hacer esa contención territorial.

“A lo que aspiramos las autoridades de salud en México es que con las intervenciones de salud pública logremos mantenernos en el escenario uno, con decenas de casos que tienen un origen importado y no pasan del ámbito familiar”, explicó López-Gatell.

En este primer escenario, con decenas de casos, “es importante ser muy efectivos en aplicar las estrategias de salud pública: detección, aislamiento y estudio de los contactos”, señaló Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CINSHAE).

Por eso, “estamos trabajando en esto de identificar a los casos, ponerlos en aislamiento voluntario y estudiar a los contactos para encontrar a posibles casos sospechosos, aislarlos y así interrumpir las cadenas de transmisión”, explicó López-Gatell.

El titular de CINSHAE ejemplificó que con el último de los cinco casos comprobados de coronavirus que hay en México, el de Chiapas, lo que facilitó su identificación fue que la joven de Torreón, Coahuila, la refirió como contacto posiblemente portador.

El subsecretario reiteró que para la población es bajo el riesgo de enfermar. “Tenemos una estimación de que al menos los siguientes 40 días vamos a permanecer con casos aislados que irán ocurriendo aquí y allá y allá. Si empezara a haber brotes, es decir más de un caso que está relacionado con otros, pasaríamos a otro escenario y lo informaremos”.

Como parte de las medidas para no colapsar los servicios de salud y provocar infecciones intrahospitalarias de COVID-19, López-Gatell pidió a la población no acudir a los servicios de urgencias de los hospitales si no se tiene una condición de riesgo para desarrollar una enfermedad grave por este coronavirus, como ser mayor de 65 años o menor de 5, estar embarazada o tener una enfermedad que comprometa al sistema inmune.

Quien tenga sospecha de padecer una infección por este virus puede llamar a la línea de atención que las autoridades han dispuesto para la población: 800 0044 800, donde médicos especialistas asesoran sobre qué hacer.

Los funcionarios aseguraron que no tienen exceso de confianza. “México está preparado para esto que es una epidemia, no una emergencia, e incluso así lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fuimos de los primeros países en activar sus mecanismos de preparación epidémica y el primero del continente en tener listo el diagnóstico de laboratorio para detectar casos”, subrayó López-Gatell.