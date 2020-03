TómateloEnSerioMx: COVID-19 es una amenaza real, ayuda a prevenir contagios

#QuédateEnCasa es la mejor forma de reducir posibilidades de contagio en esta fase de transmisión comunitaria de la epidemia. Si no realizas actividades esenciales para el desarrollo de la vida pública como la producción y distribución de alimentos, generación y distribución de energía, limpia, seguridad, entre otros rubros, no salgas o hazlo sólo para cuestiones indispensables.

#QuédateEnCasa es cuidarnos todos y todas de manera responsable. No hagas compras de pánico, no acapares medicamentos ni material sanitario. No difundas información falsa o tendenciosa. Si una información te hace dudar o no conoces la fuente original, no la compartas.