Trabajadores del Hospital #47 del IMSS protestan por falta de insumos 

Alrededor de 40 trabajadores del Hospital General de Zona #47 del IMSS cerraron este medio día periférico oriente, a la altura de la calle Combate de Celaya, en Iztapalapa, para protestar por falta de material para protegerse de un posible contagio de la enfermedad COVID-19, de infraestructura, capacitación y de protocolos para tratar a los pacientes afectados por esta enfermedad.

De acuerdo a lo dicho por los trabajadores en este hospital no ha habido casos confirmados, y no está catalogado como uno de referencia para recibirlos, pero ayer llegó un paciente que encendió las alarmas.

“No le han hecho la prueba, porque en este hospital no se hacen, oficialmente no está confirmado como un caso de coronavirus, pero los mismos médicos dicen que sí es, tiene todos los síntomas (que no son los mismos que los de influenza, por ejemplo) y lo mantienen aislado”, dice una de las enfermeras, a quien llamaremos Elena, para proteger su identidad.

Durante la reunión que sostuvieron con autoridades de la delegación del IMSS y que acudieron para atender las demandas de los trabajadores, se escucha, en un video divulgado en redes sociales, a una de las enfermeras que atendió al paciente aislado decir que el área donde se le colocó no tiene los requerimientos para esto.

“No hay donde se ponga el personal el uniforme, no tiene monitores, no tiene ni estetoscopio, hay que traer el material de otras áreas y del lavado se sale el agua, ¿cómo nos vamos a lavar las manos entonces? No hay ni alcohol gel, lo tenemos que traer nosotros. Y luego tenemos que salirnos, recorrer todo el pasillo a los vestidores, para cambiarnos, porque no hay un vestidor cercano para eso”.

Al personal le preocupa también que ese paciente está en urgencias, junto al área de pediatría. “Dicen que lo van a trasladar a otro hospital, a La Raza, pero todo son rumores, no hay información clara”, dice Elena.

Ha habido además, dicen los trabajadores, otros casos que catalogan como influenza o neumonía que mandan a aislamiento a su casa, y otros que han enviado al INdRE para la prueba.

“Si han llegado casos sospechosos probables y está ahorita el aislado en urgencias y no hay información clara. No sabemos si se sigue un protocolo con esos pacientes y no tenemos material para protegernos, no hay ni alcohol gel, ni cubrebocas”, afirma “Teresa”, otra enfermera.

Autoridades del IMSS llegaron al lugar para establecer un diálogo con los trabajadores, ante lo cual la protesta se levantó.

Este lunes por la noche el director del IMSS, Zoé Robledo, difundió un video, dirigido a los trabajadores del instituto, en el que aseguró que habrá material de protección suficiente. “Esta misma semana se contará con el equipo necesario”, aseguró

Aunque aclaró que no todos recibirán todo al mismo tiempo. “Debemos priorizar aquellos lugares donde empezará la batalla, esto es en la zona metropolitana de la CDMX y aquellos estados con mayor número de casos confirmados, donde ya se comenzó la distribución de insumos y de equipo”.

Pensemos como equipo, pensemos en la salud de todas y de todos. Es la hora de una nueva solidaridad. A nuestra derechohabiencia, a la base trabajadora y a toda la #FamiliaIMSS, les comparto un mensaje. pic.twitter.com/WwIoO7GHY6 — Zoé Robledo (@zoerobledo) March 24, 2020

“Ustedes saben, que personal ya está en contacto con casos sospechosos, hay que pensar en ellos, pensemos como equipo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han emitido lineamientos de uso racional de los recursos y hay que seguirlos”.

Robledo especificó que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, realiza ya compras consolidadas y que la cancillería ha colaborado para conseguir material e insumos en países como China.

Todo el material que se tenga y que irá aumentando, dijo, tendrá el resguardo del ejército mexicano en los 37 almacenes delegacionales y en el almacén central de Vallejo. La Sedena apoyará en la distribución.