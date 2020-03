Universidades adelantan suspensión de clases para evitar contagios de COVID-19

Universidades públicas y privadas anunciaron medidas preventivas tras las recomendaciones hechas por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Eduacación Pública, ante la contingencia del coronavirus COVID-19.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó que a partir de este 17 de marzo se suspenderán todos los eventos masivos como congresos, seminarios, encuentros, simposios o foros entre otros.

Mientras que el periodo vacacional de Semana Santa se ampliará, tal y como lo recomendó la SEP, del 20 de marzo al 20 de abril.

El IPN pidió sus alumnos dar continuidad a sus estudios durante este periodo a través de la plataforma PoliVirtual, en la que serán asesorados por sus profesores.

En un comunicado, el Instituto detalló que los cursos extracurriculares de educación continua y de idiomas se reprogramarán.

Mientras que los viajes internacionales y el programa de movilidad académica quedan suspendidos.

El IPN aseguró que reforzarán las medidas y filtros sanitarios al ingreso de las instalaciones, y que aprovecharán el periodo vacacional para hacer una limpieza profunda.

UNAM iniciará suspensión de clases

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspenderá, de manera paulatina, las clases presenciales a partir de este martes 17 de marzo.

El 12 de marzo, la UNAM había anunciado la suspensión solo de actividades masivas y viajes internacionales.

En un comunicado, la máxima casa de estudios señaló que corresponderá a las autoridades de cada escuela determinar los tiempos y modalidades de suspensión.

De esta forma, esperan, que el próximo fin de semana queden suspendidas las actividades académicas en todos sus campus.

La Ibero también se adelanta

La Universidad Iberoamericana anunció que todas las clases presenciales se suspenderán a partir de este martes 17 de marzo.

El Comité de Atención al COVID-19 de la Ibero decidió no esperar a la fecha sugerida por la SEP e informó que además de las clases serán suspendidos los servicios de biblioteca y las áreas deportivas.

En cuanto al personal docente y administrativo laborarán en horarios habituales entre el 17 y 20 de marzo para establecer condiciones que permitan la continuidad de las actividades académicas.

La Ibero hará una excepción con todos aquellos trabajadores en condiciones vulnerables, como los adultos mayores y las mujeres embarazadas, quienes NO deberán presentarse y acordar un modo de trabajo con sus superiores.

ITAM ofrece modalidad en línea

Desde este martes, el Instituto Tecnológico Autónomo de México suspenderá actividades académicas para iniciarlas en línea a partir del 23 de marzo.

Del 17 al 20 de marzo su personal administrativo y docente acudirá para preparar lo necesario para las clases en línea.

Para nivel Licenciatura y Posgrado, los profesores de cada materia estarán en contacto con los alumnos vía correo electrónico.

Las bibliotecas, centros de cómputo y áreas deportivas estarán cerradas desde el martes 27 de marzo.

UAM anuncia medidas preventivas

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) no suspenderá clases presenciales esta semana.

En un comunicado, la UAM recomendó a su comunidad respetar las medidas básicas de prevención como: lavado frecuente de manos; estornudo y tos de etiqueta, y el saludo a distancia.

Anunció que habrán filtros sanitarios en las unidades universitarias y en la Rectoría General, ubicados en los lugares que dispongan las instancias respectivas.

En estos puntos se tendrán abastecedores de gel antibacterial y se tomará la temperatura.

Se suspenderán actividades deportivas y culturales, así como los servicios no esenciales según lo defina cada unidad universitaria.

Al igual que en la UNAM, se suspenderán o cancelarán eventos académicos, culturales y deportivos en espacios universitarios, que prevean afluencia de más de cien personas.

Aunque no se suspenderán las clases como en otras escuelas, la UAM exhortó a sus alumnos a no asistir a los planteles si su presencia no es estrictamente necesaria.

Finalmente recomienda acatar las medidas del programa de Sana Distancia entre las bancas en los salones y laboratorios donde concurran los alumnos.

Estas universidades se suman al Tecnológico de Monterrey, que el 12 de marzo fue la primera institución en anunciar la suspensión de clases presenciales en preparatoria, profesional y posgrado a partir del martes 17 de marzo e iniciarán programas virtuales en línea apartir del lunes 23.

Esto, con el fin de contribuir a aminorar, retardar y minimizar la escalada del contagio del COVID-19.

También se anunció la cancelación de todos los eventos académicos y de vida universitaria en los diferentes campus del país.