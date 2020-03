COVID-19: México y EU dialogan para restringir viajes y priorizar comercio

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dijo este jueves que trabaja con el canciller mexicano Marcelo Ebrard para establecer restricciones de viajes y priorizar los cruces esenciales en la frontera, enfocados en el comercio y los negocios.

Lo anterior, para proteger a los ciudadanos de ambos países ante la amenaza de contagios por COVID-19.

Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard dio la posición de México: “Conversé con el Secretario Mike Pompeo. Le propuse que las medidas para evitar la propagación del COVID-19 no paralicen la actividad económica y la frontera continúe abierta al comercio y al trabajo. Encontré buena disposición. Mañana informaré detalle de avances”.

#Mexico Foreign Secretary @m_ebrard and I have been working closely on travel restrictions that balance protecting our citizens from further transmission of #COVID19. Together, we can reduce public health risks and prioritize essential cross-border commerce and trade.

