AMLO propone adelantar la consulta sobre revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a los partidos de oposición adelantar el proceso de revocación de mandato un año antes para que el pueblo decida si permanece o no en la Presidencia.

Propuso que la consulta se realice para el mismo día que las elecciones federales del 2021, y no hasta marzo de 2022 como se tenía planeado.

“Le ofrezco a los conservadores, con todo respeto, para que sea el pueblo de manera pacífica el que decida, les ofrezco adelantar la fecha, que la revocación de mandato no sea hasta el 2022, que la adelantemos aprovechando que van a haber elecciones”.

Lee: AMLO firma compromiso de no reelección: “6 años bastan para desterrar la corrupción”, dice

Dijo que el próximo año que se votará por diputados, autoridades locales y gobernadores, se puede incluir una boleta adicional con la pregunta: ¿quieres que siga el presidente o que renuncie?

“Esto ayudaría mucho para que se aminorara el ansia y que en este tiempo bajara el enojo, no el malestar social. El mejor método para resolver diferencias es el método democrático. En la democracia el pueblo es el que manda”, aseguró.

López Obrador afirmó que enviaría la iniciativa al Congreso el próximo miércoles si este martes recibe la respuesta de los partidos de oposición a su ofrecimiento.

Reiteró que solo seguirá en el cargo el tiempo que el pueblo quiera.

“Yo les recuerdo que llegamos aquí por convicción y luchamos por principios, por ideales, no por cargo. Vamos a estar a aquí hasta que el pueblo lo decida. El pueblo pone y el pueblo quita”, dijo.

Indicó que por autoridad moral y honestidad no podría estar gobernando si no cuenta con el apoyo de la gente. “No porque me eligieron por seis años me tienen que aguantar a fuerza, por eso propuse la revocación de mandato”.