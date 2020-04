Nunca he pagado para que hablen bien de mí, ni tengo bots: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el conservadurismo está detrás de las noticias que alertan sobre una supuesta falta de camas para atender los casos de COVID-19.

En su conferencia matutina, criticó a la prensa por lucrar con el dolor de la ciudadanía en esta pandemia y difundir noticias falsas.

“Yo nunca he repartido despensas ni he hecho un fraude electoral, ni he pagado para que hablen bien de mí, ni tengo bots. Lo lamentable es que en estos tiempos esto suceda. Tenemos diferencias, claro que tenemos diferencias, pero no se vale que se utilice el dolor de la gente, eso es de ‘chombos’”, dijo.

Lamentó que medios de comunicación y la oposición a su gobierno utilicen esta coyuntura delicada para atacar su proyecto de nación.

“Hay muchas noticias falsas, tenemos la responsabilidad de atender todas las demandas y quejas, pero hasta ahora afortunadamente tenemos capacidad para atender a los enfermos, a quien requiere atención médica.

Al preguntarle si esa información es producida por sus opositores, respondió que sí y que los grupos que se oponen a su gobierno tienen una gran maquinaria a su servicio para desinformar a la población y crear pánico.

“No tenemos problemas de camas y hospitalización, hay un 23% de ocupación, de lo que disponemos. Para tener esta disponibilidad de camas hemos trabajado tres meses, no había infraestructura básica, se ha ido creando porque tiene que haber instalaciones no se puede poner un centro de terapia intensiva en cualquier lugar, se han conseguido ventiladores para tener suficiencia”, detalló.





