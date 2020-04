¿Cómo viven las personas con discapacidad la contingencia por COVID-19?

Nota del Editor: Esta historia se publicó originalmente en Yo También. Aquí publicamos un extracto con permiso de las autoras, para leerla completa puedes dar clic aquí.

Pasar la emergencia viviendo con una discapacidad propia (o de un miembro de nuestra familia) es un reto doble. Yo También hizo este sondeo con 40 personas para conocer las complicaciones y obstáculos del encierro; pero también les pidió un tip para ayudar a otros en su misma condición.

Alfredo Jiménez

Fundador de ‘Aventura sobre ruedas’, con discapacidad motriz

“Lo primero que me he encontrado es que el material que uso todos los días, como guantes y benzal rosa, que son indispensables para un lesionado medular, están agotados por las compras de pánico. Esto me afecta porque no podré desinfectar mis sondas para cateterismo intermitente, y los guantes que ocupo para otros procesos.

Lee: Madre con COVID-19 enfrenta el reto de cuidar a su hijo con discapacidad

La cuarentena para mi sí es muy complicada ya que me gusta estar activo y estar en mi silla dando vueltas a la sala es muy desesperante. La otra opción sería estar más en mi cama, pero aumentaría el riesgo de escaras, en este momento si me doy cuenta de la escasa movilidad que tengo en un espacio pequeño. Yo prefiero la calle, que aunque no es accesible, me permite sentirme libre y me doy cuenta que ahora si me siento con una discapacidad, algo que en mi caso no la veía en mi día a día normal.”

MI TIP:

Me están funcionando dos cosas: me pongo tareas para pasar el tiempo (como trabajar en mi proyecto de discapacidad) y la otra es cocinar. También soy el que sale a hacer las compras de lo que se necesita en mi casa ya que mis papás tienen más de 70 años y esas pocas salidas me ayudan a no caer en aburrimiento.

Ernesto Rosas

Director de vinculación institucional de la ‘Red CONFE’, persona ciega

“En algún momento tuve que salir y por mi condición de discapacidad, no pude evitar tener contacto con las personas que me guiaban y eso me generaba preocupación por el tema de poderme contagiar.

Lee: Ley de Salud Mental que vulnera derechos de personas con discapacidad avanza en el Senado

Otro tema, la falta de información accesible, aunque podía estar pendiente de la información en televisión y radio, todos estos datos que postraban en diferentes estadísticas, no podía yo tener contacto con la misma.”

MI TIP:

Me ha ayudado en estos días que hay grupos de WhatsApp donde se intercambian libros en formatos accesibles para personas ciegas, en este caso, tanto audiolibros, como libros digitales y eso me ayudado a poder tener otra forma de distraer mi atención de manera positiva. El contacto de “Biblioleo” que es este chat administrado por Diego Solano está abierto a personas con discapacidad visual y su teléfono es +506 7269 1122

Erik Arellano

Presidente de ‘Coalición de personas sordas de la Ciudad de México’ (Copesor)

“Hacen falta intérpretes en lengua de señas mexicanas calificados, se nos dificulta entender la información que se difunde en medios masivos, o en centros de salud y en hospitales. Al Estado no le importa la comunidad sorda en esta emergencia sanitaria. Por eso es urgente la creación de un centro de relevo.”

MI TIP:

Mi cubreboca tiene un letrero que dice: “Soy sordo, si no sabes LSM, por favor escribe o haz mímica. Practica tu lenguaje viso-gestual”. Para las personas sordas de diferentes de edades es muy importante vincularse a la comunidad sorda porque hay apoyo de hijos oyentes de padres sordos e intérpretes.

Cecilia Hidrogo Aguirre

Mamá de María Elizabeth González Hidrogo (Ely), parálisis cerebral

“El mayor obstáculo ha sido no poder ver a nuestras familias y amigos, se les extraña mucho, pero sabemos que es por el bien de todos nosotros.”

MI TIP:

Estar en comunicación todos los días con nuestras familias, ya sea videollamada, llamadas o mensajes. En esta contingencia no debemos desesperamos, hacer actividades, ver televisión, escuchar música, platicar. Hay infinidad de cosas que se pueden hacer en casa

Ricardo Adair

Joven con síndrome de Asperger

“Me preocupa que mi familia se enferme. Pero lo hemos llevado todo bien, siguiendo las recomendaciones. Siempre en casa y yo también he apoyado, y sigo con mis terapias a distancia por llamada o videollamada.

“Vivo en un departamento con otras personas con discapacidad y trabajo, pero como ahora no estoy trabajando me vine a la casa de mis padres. Tratamos de entretenernos, hay muchas formas.”

MI TIP:

Me enfoco en mis hobbies o pasatiempos: veo partidos repetidos de fútbol. Hago ejercicio en una caminadora que tenemos en casa. Estoy leyendo un libro que se llama “La ciencia de hacer amigos”, que nos ayuda a personas como nosotros a no cometer errores sociales. Está aquí en Amazon.



También escucho esta meditación de mi terapeuta para relajarme.