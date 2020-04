Crisis de salud y económica son transitorias, vamos a salir pronto: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que es “transitoria” la crisis de salud desencadena por el coronavirus y la económica a nivel mundial.

“Se trata de una crisis transitoria de salud y en lo económico, esto significa que vamos a salir pronto, que no es una debacle, que son más nuestras fortalezas que nuestras debilidades. Es mucho pueblo y mucha cultura del pueblo de México como para no poder enfrentar adversidad, el pueblo es mucha pieza, el pueblo de México es extraordinario y es indudable la grandeza de México”, expresó.

En su conferencia de prensa agradeció al pueblo de México por cumplir las medidas sanitarias para evitar más contagios, “se está portando la gente al cien”, dijo y aseguró que el pueblo es consciente y responsable, por lo que llamó a seguir cumpliendo la restricción de movilidad y quedarse en sus casas.

“Tenemos proyecciones de lo que se necesita, vamos bien en ese propósito, la prensa amarillista, nuestros adversarios que todavía no ayudan porque los domina el odio, quieren que digamos cuantos muertos, he estado viendo el mensaje de una periodista pidiendo que digamos cuántos muertos van a haber, esto me hace pensar y es posible decir que estamos también viviendo en temporada de zopilotes, ojalá que esa actitud cambie y que no nos importe lo que estén haciendo en otros países”.

Aún sin entrar en la fase más crítica de contagio de COVID-19 en el país, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé un rango de crecimiento del PIB de entre -3.9 y 0.1% para este año debido, sobre todo, a la afectación económica que dejará la enfermedad.