Pepe Porras: el doctor de Tepito que murió por luchar contra la COVID

Al doctor José Porras, más conocido como Pepe, sus compañeros del Hospital General Zona 30 del IMSS en la alcaldía Iztacalco, le pedían que se quedara en casa ante el avance de la pandemia de Covid 19. Que mejor ya no se expusiera tanto, o que al menos pidiera el cambio para otra zona que no fuera el área de urgencias, donde llegan pacientes sospechosos de portar el virus.

Pepe, de 38 años, y natural del barrio de Tepito, en la Ciudad de México, tenía obesidad y recientemente le diagnosticaron diabetes. Dos ingredientes fatales para la nueva pandemia. Aún así, no abandonó la primera línea de fuego. No quiso.

-Él sabía que tenía esos factores de riesgo -expone en entrevista el doctor Juan Romero, su compañero y amigo de más de 10 años compartiendo desvelos e historias en la zona de urgencias del Hospital Zona 30, el que está a unos pocos pasos de la estación del Metro Coyuya.

Lee: “No es que no queramos dar informes, es que estamos rebasados”: médicos de la Clínica 27 del IMSS

-Pero no hubo forma de convencerlo -añade lacónico al otro lado de la llamada telefónica-. Mi amigo no quiso dar un paso atrás. Mantuvo su vocación hasta el último segundo-.

En tan solo una semana, el coronavirus se llevó a José Porras. A Pepe.

Ni los tratamientos médicos disponibles, ni el diagnóstico temprano y los cuidados de su esposa, también médica internista, ni la entubación, ni los ánimos y las oraciones que mandaron los aficionados del Atlante, equipo del que era devoto desde la infancia, fueron suficientes para salvar la vida del médico de Tepito, que murió el pasado lunes luego de que en tan solo dos días su condición empeorara de manera súbita.

Pero antes de llegar a ese punto, al desenlace fatal, los compañeros y compañeras de Pepe cuentan que hay toda una historia de superación personal y de entrega por los demás, que merece la pena ser contada.

Del barrio de Tepito

Al doctor Juan Romero aún le cuesta un mundo hablar de su compañero y amigo Pepe Porras, quien pasó tantas horas de desvelos en el trabajo y también tantas horas disfrutando del futbol en el Estadio Azteca, a donde iban cada vez que el Atlante regresaba a jugar a la capital mexicana.

Durante la conversación, el doctor Romero arranca una y otra vez las frases en presente –“mi amigo es…”-. Luego, cae en la cuenta, y tras un silencio incómodo, apesadumbrado, cambia al tiempo pasado.

-Mi amigo ERA del barrio de Tepito -se arranca de nuevo tras corregirse por enésima vez-. Salió a flote desde abajo, literal. Se iba con un boleto de Metro a la universidad y los amigos lo apoyaban con la comida, porque a veces no le alcanzaba.

La juventud de Pepe, narra el doctor, no fue fácil. Su mamá murió pronto, su hermano mayor, de 34 años, también. Y la zapatería de su padre, donde empezó a trabajar en su infancia para apoyar en casa, no dejaba lo suficiente para mantener a todos y estudiar en la universidad.

Aún así, Pepe se buscó la vida para estudiar y ayudar en casa de su hermana, donde vivió durante su época universitaria.

Tal vez por ese contexto de dificultades y por haber crecido en un barrio rodeado de violencia, de pobreza, pero también de trabajo, de gente movida y solidaria, la doctora Annabel Clavellina cuenta que su compañero se caracterizaba por un tremendo sentido de la solidaridad.

Entérate: ‘Se siente frustración, ¿por qué nos agreden?’: médicos son discriminados durante emergencia por COVID-19

Para ella misma, subraya, Pepe y su esposa, la doctora Herlinda Baron, fueron un salvavidas muy importante en un el peor momento de su vida, cuando hace cinco años le secuestraron a su hija.

-Yo estaba destrozada. No podía trabajar porque estaba demasiado afectada. Y ellos me cubrieron en todo momento. Atendían a mis pacientes mientras yo me recuperaba -cuenta la doctora-. Pepe era muy generoso, con sus compañeros, y, sobre todo, con los pacientes.

Una vez, recuerda Annabel, entró al área de urgencias del Hospital un hombre adulto mayor con problemas en los ojos. Su caso, aunque de importancia, no era una urgencia médica como tal. Más bien requería de una consulta con un oftalmólogo para que le hicieran unos estudios.

-Pero todos sabíamos que al señor le iban a dar esa cita hasta dentro de ocho meses, por lo menos.

Sin embargo, ante el desconcierto de sus compañeros, el doctor Porras recibió al paciente, lo checó, y se fue caminando con él.

-Pepe se lo llevó directo con el oftalmólogo para que le diera su consulta ahí mismo, de manera urgente. No quería que el señor se fuera a su casa angustiado sin saber cuándo lo atenderían.

Tras contar la anécdota, la doctora Anabbel deja escapar un suspiro que emborrona el sonido de la llamada telefónica, y añade con voz cavernosa.

-De ese nivel humano era el doctor Porras.

“Hacía lo imposible por ayudar a los pacientes”

El doctor José Antonio Marte Hernández conoció a Pepe en el área de urgencias del Hospital 30, donde también fueron compañeros durante años. Entre risas, recuerda que Pepe tenía “un pavor inmenso” a volar en avión. Aunque para hacer los exámenes de especialidad no tuvo más remedio que subirse a uno y viajar hasta Sonora.

-Él siempre decía que quería superarse, que no quería quedarse solo como médico general. Por eso se preparó para hacer la especialidad.

Lee: Protege a un residente: UNAM pide donativos para comprar material de protección a médicos de COVID-19

En aquella primera ocasión, Pepe no pasó los exámenes. Pero eso no lo detuvo, cuenta el doctor Marte. Al contrario.

-Me decía que no se iba a rendir, que lo intentaría hasta que aprobara. Y eso era algo que también lo definía mucho como persona y doctor: siempre quería avanzar, ser alguien más. Superarse.

Tiempo después, Pepe logró su propósito: llegó a ser médico cirujano y también partero, y hace apenas unos meses, justo antes de la pandemia, consiguió que lo hicieran médico de base en el hospital, “algo que había peleado mucho” y en lo que tuvo mucho que ver su esposa, la doctora Herlinda Barón, con quien tuvo dos hijos, una niña y un niño, y una sobrina a la que cuidan como otra hija más en la familia.

-Pepe me contó muchas veces que a partir de que conoció a su esposa le cambió la vida -dice el doctor Marte-. Me contó que, a partir de conocerla, decidió hacerse médico para ayudar a todas las personas que pudiera.

-Era un doctor que hacía hasta lo imposible por ayudar a los pacientes. Jamás lo escuché decir ‘no se puede’, ‘no quiero’, ‘estoy cansado’, o ‘no me importa’. Él era feliz ayudando a la gente -cuenta el doctor Alan Rodríguez en su cuenta de Twitter-.

Y en eso estaba, ayudando a todo el que lo necesitara, cuando se desencadenó la pandemia mundial de coronavirus, y llegó a México.

El doctor Juan Romero narra que con la llegada de los primeros casos sospechosos al Hospital 30, salió con Pepe a buscar los mejores equipos de protección, de cubrebocas, caretas, guantes, goggles, y batas quirúrgicas. Aunque admite que nunca imaginaron la agresividad de este nuevo virus.

Lee: ‘Se siente frustración, ¿por qué nos agreden?’: médicos son discriminados durante emergencia por COVID-19

-Sabíamos que venía fuerte, pero no dimensionamos el tamaño. Primero, nos llegó un paciente. A los días, llegaron tres. Luego, siete. Y ahora tenemos llena el área de urgencias -explica el médico-.

-Y el problema de este virus -añade a colación- es que los pacientes graves requieren de mucho tiempo de recuperación, entre dos y tres semanas, y como llegan de golpe uno tras otro, el servicio se colapsa rápido. Y las camas tardan mucho en liberarse.

A las semanas de pandemia, y a pesar de la protección, un sábado Pepe comenzó a sentir los primeros síntomas del COVID-19: tos seca, fiebre, malestar corporal, y dificultad para respirar.

Tres días después, el martes, le hicieron la prueba y dio positivo.

Al siguiente día, la temperatura comenzó a elevarse por arriba de los 38 grados.

El jueves y el viernes, su estado empeoró.

El sábado lo ingresaron en el Hospital Siglo XXI con insuficiencia respiratoria.

-Yo estuve con él hasta el último segundo -murmura el doctor Romero-.

-Él estaba fuerte, convencido de que íbamos a vencer esto. Yo le decía que teníamos que tomar fuerzas y estar juntos, que aún no había vacuna pero que íbamos a superar esto. Y eso fue lo último que nos prometimos.

Dos días después de que lo intubaran, el lunes 21 de abril, el doctor Pepe Porras murió.

-Se hizo todo por salvar a mi hermano -lamenta el doctor Romero con un hilo de voz-. Pero ya no fue posible.

Tras el fallecimiento, familiares y amigos destacaron su labor y entrega al servicio de la ciudadanía para combatir la pandemia “arriesgando su vida tratando de salvar la de los demás”.

Y el Club de Fútbol Atlante, el club de sus amores, lo nombró “héroe azulgrana”.

“No tenemos insumos, pero nuestra vocación es ayudar”

Hasta el viernes 24 de abril, en México suman mil 934 personas de los servicios de salud contagiados de coronavirus, de los que el 47% son médicos, como el doctor Porras; el 35% son enfermeras, y el 15% tienen otras profesiones del sector salud.

De hecho, en las últimas tres semanas se han producido varios brotes de Covid 19 en varios hospitales públicos del país, afectando severamente a doctores y personal médico.

Entérate: AMLO pide a trabajadores de Salud entregarse a la causa de salvar vidas y que México sea ejemplo contra COVID-19

Por ejemplo, el 10 de abril, Animal Político publicó una nota en la que personal del Hospital 72 del IMSS en Tlalnepantla, Estado de México, denunció un brote que contagió a 34 integrantes de la clínica, entre médicos, enfermeras y camilleros. Los contagios se produjeron, denunciaron, por falta de insumos y material de protección.

El pasado miércoles 22 de abril se informó de un nuevo brote de Covid 19 entre el personal médico de la Clínica 30 de Mexicali. Fuentes oficiales confirmaron a este medio que, a esa fecha, había 9 casos confirmados, 9 pendientes, y 18 sospechosos.

Y apenas el pasado 24 de abril, la Secretaría de Salud del Estado de México identificó un nuevo brote de Covid 19, ahora dentro del Hospital General de Atizapán Dr. Salvador González Herrejón. Se detectaron, a la fecha, 35 casos positivos, de los cuales dos están hospitalizados.

Ante este panorama, entre los médicos entrevistados para este perfil el comentario general es que, en el gremio, que es la primera línea de defensa para contener al virus, hay preocupación y ansiedad por la pandemia.

Especialmente, porque, como se ha venido reportando, en muchos hospitales públicos la falta de insumos ha sido una constante, a pesar de los esfuerzos del Gobierno y de las autoridades sanitarias que llevan semanas trayendo aviones desde China cargados con insumos como cubrebocas.

-En mi unidad hay mucha preocupación, porque ya hay médicos que están graves, intubados -dice el doctor Marte, que desde hace unos años dejó el Hospital 30 del IMSS de la Ciudad de México para trabajar en otro hospital en Jalisco-.

Por eso, dice que quienes pueden, como él, decidieron rentar un departamento para vivir aislados de su familia, para protegerla.

-Tengo más de 20 días sin verlos. Y ahora, con la Fase 3, menos.

-Usted, como doctor, ¿tiene miedo? -se le cuestiona-.

-Tomo muchas medidas de protección. Me cambio de ropa antes de entrar en casa, dejo el calzado afuera, limpio el celular, me ducho de inmediato. Pero aún así, claro que tengo miedo. Precisamente, porque veo a mis compañeros y amigos morir.

Ante esa misma pregunta, el doctor Juan Romero dice que, más que miedo, lo que le preocupa es que apenas estamos en el inicio de la Fase 3 de la pandemia en nuestro país, en la que se espera el aumento súbito de contagios y de muertes, y entre la población aún no ha calado hondo la advertencia de que, si no nos quedamos en casa, las consecuencias pueden ser desastrosas, como en España, Italia, Estados Unidos, o sin ir tan lejos, aquí mismo, en México, donde ya suman más de mil 200 muertos por el virus al corte del viernes 24 de abril.

-La gente nada más lee el primer renglón -subraya Romero-. Es decir, solo se queda con que el factor de riesgo es para ancianos, y para hipertensos, diabéticos, y personas con obesidad.

Lee: 329 médicos y enfermeras han contraído COVID-19, señala el IMSS

-Pero no están entendiendo -añade- que hay un porcentaje también de gente que no tiene esos factores y que se están enfermando gravemente. No están leyendo que, a veces, es un volado. Que aún desconocemos mucho esta enfermedad y que no sabemos en qué casos el paciente tendrá solo síntomas leves, o no tendrá, y en cuáles otros casos la cosa se va a complicar mucho.

Por eso, insiste el doctor, aunque ya suene a un eslogan muy repetido, la mejor manera de ayudar a los médicos a ayudar a la población, y de que la misma población se ayude, es quedándose en casa.

En cuanto al personal médico, el doctor Marte recalca que, más allá del miedo lógico a infectarse, la población puede estar tranquila y segura de que continuarán en la primera línea de batalla.

-Hay muchas cosas indispensables que no tenemos para enfrentar esta pandemia -recalca el médico-. Pero nuestra vocación es ayudar. Por eso, a pesar de esas carencias, escogimos este camino. Escogimos dar siempre lo mejor y ayudar a las personas, tal y como hizo el doctor Pepe Porras.