IMSS e INSABI aplican criterios distintos para permisos a doctores enfermos

Mariana es médico en el IMSS desde hace 20 años y tiene hipertensión e insuficiencia cardiaca leve. Se sintió aliviada cuando supo que con la instrucción de la Secretaría de Salud para el personal médico con algún padecimiento podía solicitar licencia, y así evitar un posible contagio de COVID-19 que pusiera en riesgo su vida. Pero a más de tres semanas de intento, no ha logrado el permiso para ausentarse de su trabajo.

El IMSS estableció que podían ausentarse mayores de 65 años, mujeres embarazadas o en etapa de lactancia y “personas con enfermedades crónica-degenerativas (enfermedad pulmonar, cardiovascular descompensada, nefropatía, hepatopatía, diabetes mellitus descontrolada)”.

Sólo porque su insuficiencia cardiaca no está en el supuesto de “descompensada”, las autoridades del Hospital de Traumatología y Ortopedia “Lomas Verdes” del IMSS, donde trabaja, no le han autorizado el permiso. En su otro empleo en un hospital del INSABI ya lo consiguió, porque ahí no está condicionado a alguna gravedad sino sólo a tener la enfermedad.

Esta diferencia de criterio entre instituciones la coloca en una disyuntiva, pues mientras ya tiene permitida la licencia en el INSABI, en el IMSS donde tiene 20 años de antigüedad no se la permiten y “o sigo trabajando o renuncio, no sé qué hacer”, dice en entrevista con Animal Político.

De acuerdo con el área de comunicación del IMSS, hasta el momento suman 9 mil integrantes del personal médico de la institución a quienes sí les han tramitado licencia por tener algún padecimiento de riesgo. Mientras que el INSABI no tienen una estadística de todo el país porque cada entidad impone sus lineamientos y lleva el control de las licencias, según informó el área de prensa.

Aunque en un inicio se consideró sólo a mayores de 65 años para poder tomar licencia, se disminuyó 5 años, por lo que la norma considerará a partir de los 60 años, dijo el área de prensa.

Otro médico encargado de otorgar las licencias a médicos del IMSS, consultado por Animal Político, confirmó que en el Instituto tienen la instrucción de sólo otorgar la licencia a quienes además de tener algún padecimiento éste sea descontrolado, por lo que son evaluados clínicamente, de acuerdo a los lineamientos internos.

Dichos lineamientos van acorde al Acuerdo del Consejo de Salubridad publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 24 de marzo, en el que se estableció las medidas para la mitigación del coronavirus que consiste en evitar la asistencia al trabajo de “mayores de 65 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico”.

Mariana, a quien se le cambió el nombre para evitar alguna represalia dentro del IMSS, dice que la respuesta que ha encontrado es que “sólo me darán licencia si estoy descompensada, pero estar descompensada es que esté con oxígeno, si fuera así ya hubiera muerto. ¿Qué no ven las estadísticas de las muertes por coronavirus de los hipertensos?”.

Mariana tiene 49 años, por eso es que por edad no entra en el grupo de riesgo. Aunque asegura que su hipertensión e insuficiencia cardiaca podría comprometer su vida en caso de contraer COVID-19.

Esto lo confirman los números. De acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Salud, las complicaciones más relacionadas con los decesos por coronavirus son hipertensión, pues representan 41% de los fallecidos; le sigue la diabetes (37%), y obesidad (35%), mientras que por enfermedades cardiovasculares son 6.33%.

Mientras que el grupo de edad donde se presenta la mayoría de las defunciones es de entre 25 a 59 años, con más de 180 fallecidos, según los datos hasta el lunes 13 de abril.

El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), en cambio, sí considera que sin importar la gravedad, sólo con el padecimiento pueden tomar la licencia. La doctora “Mariana” envió a este medio el documento en el que le informan de su licencia a partir del 29 de marzo pasado.

“Debido a que se encuentra dentro de los supuestos mencionados en la circular antes descrita se suspende temporalmente sus actividades dentro de este nosocomio, a partir del presente hasta el 19 de abril del presente”, y firma el director del hospital en el que trabaja en el Estado de México.

“Yo soy la única proveedora de mi familia, si llego a faltar qué va a ser de ellos. ¿Y si me llego a infectar qué será de mi mamá que tiene 68 años?”, dice la doctora. Por eso su temor a contagiarse es aún mayor.