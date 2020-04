Javier Lozano rechaza ser solo asesor voluntario de Coparmex

El exsenador Javier Lozano Alarcón rechazó colaborar como asesor técnico voluntario de la Coparmex, argumentando que no puede aceptar una encomienda “tan baja”, luego de que había sido nombrado como vocero especial.

En entrevista con para Radio Fórmula con Ciro Gómez Leyva, Lozano Alarcón criticó a la Coparmex por haberlo anunciado como vocero para después decir lo contrario.

“Fue un desaseo, en cuestión de horas pasamos de un tuit del presidente de la Coparmex a dejar sin efecto el nombramiento”, señaló.

Lee: Coparmex echa atrás nombramiento de Javier Lozano como vocero, solo será voluntario

Lozano comentó que se enteró de la decisión durante la tarde de ayer, cuando recibió un pantallazo de un chat interno de la Coparmex donde el presidente Gustavo de Hoyos echó para atrás el nombramiento.

“Lo que me dijo Gustavo fue que no había revisado bien los estatutos, que el único vocero podía ser él y que recibió mucha presión interna y criticas internas”, detalló el exsenador.

El también exmilitante del PAN opinó que el presidente de la Coparmex no supo manejar la situación y se dejo presionar.

“La verdad es que yo no me presto para esto (…) lo que demostró Gustavo fue una presión interna que lo llevo a recular y yo no puedo aceptar una encomienda tan baja (…) le agradezco el intento pero yo así no le entro, y se lo dije ayer”, refirió Lozano.

También lamentó que “después de tantos meses de planear un trabajo conjunto todo termine en algo tan poco claro”.

Este martes, el exsenador fue presentado por el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, como su nuevo “vocero especial” para la defensa del Estado de derecho.

Pero horas más tarde, la misma Coparmex aclaró que el único que podía desempeñar la función de vocero era el presidente y que Lozano colaboraría como asesor técnico voluntario.

Lee: AMLO reclama a Coparmex por críticas a su gobierno: “se pasa, parece sector del PAN”

En un comunicado la Coparmex señaló que Lozano Alarcón, al igual que miles de socios, solo aportaría sus conocimientos en conferencias, seminarios y foros, en el ámbito de la pluralidad, apertura y tolerancia propias de la membresía de la Coparmex”.

Además de militar en el PAN, Lozano Alarcón también fue titular de la Secretaría del Trabajo durante el sexenio de Felipe Calderón y asesor del excandidato a la presidencia por el PRI, José Antonio Meade.

Con información de Radio Fórmula.