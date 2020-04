Trabajadores de La Raza protestan por falta de equipo ante COVID-19

Personal médico que trabaja en el Hospital La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) protestó este lunes en Calzada Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, en demanda de insumos médicos para atender a pacientes con COVID-19.

De acuerdo con Notimex, los manifestantes fueron de las áreas de Ginecología y Obstetricia.

Debido al bloqueo, diversas ambulancias que llegaban al nosocomio tardaron en ingresar a los pacientes, permaneciendo en las inmediaciones con las sirenas prendidas, lo que generó confrontaciones entre personal médico y familiares por no permitirles el paso. En el lugar intervinieron elementos de la Guardia Nacional, según Notimex.

16:45 #PrecauciónVial | Continúa bloqueada la circulación de Calz. Vallejo entre Circuito Interior y Eje 3 Norte por presencia de manifestantes a la altura del Hospital La Raza. #AlternativaVial Av. Insurgentes y Eje Central. pic.twitter.com/XDlguyNzOo — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 27, 2020

De acuerdo son Secretaría de Seguridad, a las 17:25 ya se había restablecido la circulación.

Los trabajadores de la Salud subrayaron que no se niegan a trabajar, pero las jefaturas no les brindan lo esencial para poder desempeñar su labor, protegidos para no contraer el nuevo coronavirus.

“Necesitamos que nos estén dando los insumos que corresponden porque nos los están ocultando. Están mandando a nuestros compañeros sin el equipo que corresponde”, dijo uno de los trabajadores de Salud, de acuerdo con Reforma.

Comentaron que en el hospital no hay cubrebocas N95, guantes ni batas para no contraer el virus, por lo que ellos mismos han tenido que comprar los insumos.

Aseguraron que a la fecha 45 de sus compañeros se han infectado del COVID-19 por atender pacientes sin equipo de protección personal.

Con información de Notimex y Reforma