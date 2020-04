López-Gatell urge ayuda del sector empresarial para reducir contagios

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, urgió al sector empresarial para que colabore y permita a los trabajadores cumplir con las medidas de sana distancia que buscan reducir los contagios de COVID-19, que ya está en fase 3 en el país.

En los lineamientos por la jornada nacional de sana distancia, se determinó que deben detener labores los negocios o empresas con actividades no esenciales.

“Un espacio público muy importante es el espacio laboral, esto requiere la colaboración de todo el sector que contrata a personas, todo el sector empresarial, si no hay las condiciones favorables para que las y los trabajadores dejen de ir a los espacios de trabajo porque temen por conservar el empleo, temen por conservar el salario, lo que resulta es que las personas no pueden dejar de acudir al espacio público, y por lo tanto no se están reduciendo suficientemente los contagios”, dijo el funcionario de Salud en un video publicado en redes sociales.

Si no se cumple el distanciamiento social será necesario “reevaluar la duración de las medidas” de la jornada de sana distancia, dijo López-Gatell, que está prevista hasta el 30 de mayo para los municipios con más contagios, entre ellos los del Valle de México. Los que tienen bajos niveles de contagio se reactivarían antes, el 18 de mayo.

“No queremos prolongarlas, porque estas medidas causan importantes daños a la sociedad y a la economía, pero primero está la Salud”, expresó.

El sector empresarial, por medio de organismos como el CCE y Coparmex, ha reclamado falta de apoyo del gobierno federal, acusando que se les pide cumplir con los cierres ante la pandemia y no despedir empleados sin recibir ayuda fiscal u otros estímulos.

La fase 3 de la epidemia implica el riesgo de saturación de los hospitales al haber miles de contagios. Podemos prevenirlo si millones permanecen fuera del espacio público y las empresas dedicadas a labores no esenciales realmente suspenden actividades. #QuédateEnCasa. pic.twitter.com/qVtAk53V1q — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 21, 2020