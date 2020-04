México, el país de la OCDE que realiza menos pruebas para detectar COVID

México ocupa el último lugar en el número de pruebas aplicadas para identificar COVID- 19 entre los 36 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Mientras México aplica 0.4 pruebas por cada mil habitantes, la media de los países OCDE está en 22 por cada mil.

De acuerdo con el reporte de la OCDE, hasta el domingo 26 de abril de 2020, los cinco países que más pruebas de diagnóstico aplican por cada mil habitantes son Islandia (134.9), Luxemburgo (64.6); Estonia (36.9); Lituania (36.6) e Israel (30) por cada mil habitantes.

Por el contrario, los cinco países miembros con menos pruebas aplicadas son Polonia (7.4); Hungría (6.6); Grecia (5.8); Japón (1.8) y México (0.4).

La OCDE exhortó a los países a realizar más pruebas de diagnóstico ya que para controlar éste o futuros brotes se requiere analizar a más personas, rastrear casos sospechosos e identificar a sus contactos.

