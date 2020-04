Adelina lucha por traer desde EU restos de su hermano muerto por COVID

Llevar a México los restos de su hermano fallecido por coronavirus en Nueva York, epicentro de la pandemia en los Estados Unidos, se convirtió en la peor experiencia para Adelina. Desde el domingo, cuando murió su hermano de 54 años, deambula buscando ayuda para repatriar las cenizas de Medel, uno de los 108 mexicanos fallecidos en este país por COVID-19.

“No nos contestaron y hubo llamadas en inglés y no pudimos responder porque no sabemos inglés”, refiere Adelina Huesca.

Este jueves, tras cuatro días de tocar varias puertas, Adelina conversó con personal del consulado mexicano en Nueva York, quienes le explicaron que le ayudarán después de que ella busque y contacte a la funeraria donde se encuentran los restos de su hermano, y así definirán con qué porcentaje del pago apoyará el gobierno de México. Hasta el cierre de esta edición, la familia Huasteco Mexicano permanece esperando la respuesta de la funeraria.

Lee: Reportan 108 mexicanos muertos en EU por COVID-19; la mayoría en Nueva York

El canciller Marcelo Ebrard informó este jueves que de los 108 mexicanos que han muerto en EU, 14 serán repatriados. Aseguró que están en contacto con las familias de los fallecidos para el regreso.

Para ella y su familia, habitantes de Carretas, una pequeña comunidad veracruzana de apenas 100 viviendas, nacer en ese lugar es su mayor desdicha. Primero, porque la falta de oportunidades obligó a su hermano a emigrar a los Estados Unidos hace 20 años, y segundo, porque están incomunicados pues el internet y la señal del celular vienen y van, tienen que caminar a un monte donde la recepción es un poco mejor.

La última vez que conversó con Medel, el viernes pasado, le recomendó hacerse la prueba para descartar que la gripa que tenía desde hace 15 días no era por el virus que está siendo letal para casi medio millón de inmigrantes hispanos en la gran manzana.

De acuerdo con datos proporcionados por el departamento de Salud de Nueva York, el 34% de los fallecidos por coronavirus son hispanos, el 28% de raza negra, mientras que el 29% de los fallecidos son blancos.

“Me dijo que sí se la hicieron pero le dijeron que no era eso (…) tenia tos, dolor de huesos y la fiebre le dío al final cuando se lo llevó la ambulancia”, recuerda.

Medel, quien en el 2000 vio por última vez a su esposa y cuatro hijos en persona, trabajaba por las tardes en una carnicería metiendo y sacando productos de los refrigeradores y por las noches en un supermercado acomodando la mercancía en los casilleros. Durante todo este tiempo no dejó de trabajar, de hecho, su familia cree que fue ahí donde se contagió.

Lee: Suman siete migrantes poblanos muertos en Nueva York por COVID-19

“No sabemos exactamente los nombres de (los negocios) donde trabajó mi hermano, pero supimos por sus conocidos que habían fallecido dos personas de esa infección en uno de los trabajos y ni aún así lo mandaron a cuarentena.

”Los están agarrando de carnada para trabajar porque no tienen papeles y no pueden dejar de trabajar, están arriesgando su vida. Con qué van a pagar sus rentas, con que van a comer si no trabajan y a ellos el gobierno no los van ayudar”, dice llorando Adelina.

Como Medel, sus dos compañeros de cuarto, también originarios de Veracruz, han estado expuestos al virus y ahora están en cuarentena, con miedo y sin ingresos.

Te puede interesar: COVID-19: Personal médico se aísla de su propia familia para atender a pacientes y evitar contagios

Según el último informe de la Oficina de Asuntos de Inmigración del alcalde, más de las tres cuartas partes de los inmigrantes hispanos integran la fuerza laboral pero tienen los ingresos anuales medios más bajos (cerca de 26 mil dólares) de cualquier grupo de neoyorquinos trabajadores.

Y aunque el gobierno federal estadounidense repartirá mil 200 dólares en efectivo, como parte del paquete de ayuda por la pandemia, los trabajadores deben haber hecho su declaración de impuestos federales con un número de seguridad social, algo que los trabajadores indocumentados no tienen.

El gobierno mexicano asegura que está apoyando a todos los connacionales en el extranjero, Adelina y su familia luchan por recuperar los restos de su hermano para poder llorarle, aunque también tienen dudas sobre los riesgos de contraer el virus que les arrebató a Medel.