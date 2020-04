Orizaba establece uso obligatorio de cubrebocas por COVID-19

La Alcaldía de Orizaba, Veracruz, anunció el uso obligatorio de cubrebocas para ciudadanos que decidan salir a la calle o a lugares con concentración de personas, como en bancos, mercados o estaciones de autobuses, como medida preventiva contra el coronavirus COVID-19.

En una infografía, el Ayuntamiento puso también una guía de uso del cubrebocas, así como indicaciones para limpiarlo en caso de ser de tela.

Esto, pese a que autoridades federales han señalado que el uso de cubrebocas es para personas que tienen síntomas de la enfermedad provocada por el COVID-19, así como pacientes infectados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), dice que usar una mascarilla médica puede ayudar a limitar la propagación de ‎algunas enfermedades respiratorias. Sin embargo, el uso de cubrebocas no garantiza por sí solo que no se contraigan infecciones y ‎debe combinarse con otras medidas de prevención.

Si alguien se quiere usar un cubrebocas hay que cerciorarse que no sean los tradicionales que se usan en hospitales y se venden en cualquier farmacia. La diferencia es la calidad y eficiencia del producto.

La OMS señala que el uso de mascarillas es oportuno cuando se tiene tos o estornudos o si se está atendiendo a alguna persona que podría estar infectada. Pero también señala que las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos. Es importante no tocarla mientras se usa y desecharla en un recipiente cerrado.

En Estados Unidos, actual centro de la pandemia, la idea del uso generalizado de cubrebocas es respaldada por el presidente Donald Trump, quien alentó a las personas a crear sus propios tapabocas improvisados si no pueden obtener el material médico. “Se puede usar una bufanda. Mucha gente tiene bufandas y una bufanda sería muy buena”, dijo en su sesión informativa diaria de la Casa Blanca.

“La idea de un uso mucho más amplio de máscaras en toda la comunidad fuera del entorno de atención de la salud está bajo discusión muy activa en el grupo de trabajo”, dijo a CNN el Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y miembro del grupo encargado de la crisis de coronavirus en el país.

“Lo que lo ha inhibido un poco es asegurarnos de no quitar el suministro de máscaras a los trabajadores de la salud que las necesitan. Pero una vez que nos encontremos en una situación en la que tengamos suficientes máscaras, creo que se contemplará seriamente ampliar esta recomendación”, añadió.

En China, Singapur, Hong Kong y Japón, las mascarillas, guantes e incluso en algunos casos botas protectoras son comunes, y la imagen también está cambiando en Europa. En República Checa y Eslovenia, los cubrebocas ahora son obligatorios.

El primer ministro checo, Andrej Babis, instó el domingo a Trump a seguir su ejemplo al tuitear: “¡Usar una máscara de tela simple reduce la propagación del virus en un 80%! República Checa ha obligado a sus ciudadanos a usar una máscara en público”.

Mr. President @realDonaldTrump, try tackling virus the Czech way. Wearing a simple cloth mask, decreases the spread of the virus by 80 %! Czech Republic has made it OBLIGATORY for its citizens to wear a mask in the public. Pls retweet. God bless America!https://t.co/BATFV8l3ob

— Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 29, 2020