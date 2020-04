Peluches hechos por mujeres presas ayudan en batalla contra COVID-19

Las organizaciones La Cana, Reinserta y Salvando Latidos activaron una campaña en la que con la compra de figuras de peluche hechas por mujeres en prisión se ayuda a personal médico en la lucha contra COVID-19.

“Nuestras tejedoras crearon estos increíbles peluches de Doctor(a) y [email protected], y por cada producto que se venda, estaremos donando material de protección al personal sanitario en hospitales que atienden pacientes con Covid-19”, se lee en la página de La Cana.

Los kits de protección incluyen gel antibacterial, mascarillas, cubrebocas, traje de protección y guantes.

“Te invitamos a sumarte a esta iniciativa donde no sólo apoyas la economía local y la reinserción social, sino también a nuestros héroes y heroínas con bata que todos los días trabajan para mantenernos sanos y seguros. El permanecer en casa no implica que no podamos seguir ayudando a quienes más lo necesitan”, se agrega en el llamado para que la gente participe en esa iniciativa.

Ayúdanos a proporcionar material sanitario para el personal médico que atiende a pacientes de COVID-19 y también a generar empleo en prisiones durante la pandemia.🙏 Conoce más en: https://t.co/YUxowZ3EpS#CompraConCausa #QuédateEnCasa pic.twitter.com/cXEIoJJTTu — Reinserta (@Reinserta) April 18, 2020