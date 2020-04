Recorte de salario y aguinaldo sorprende a funcionarios públicos

El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se recortará el sueldo y se retirará el aguinaldo a los altos funcionarios públicos causó sorpresa entre los trabajadores que serán afectados por esta decisión.

Durante la presentación de su plan de rescate económico ante la pandemia de COVID-19, el mandatario federal aseguró que sometió la medida a consulta y que ésta fue aprobada por consenso.

Sin embargo, tres directores de distinta instituciones federales afirmaron que conocieron la decisión en el momento en que López Obrador hizo el anuncio.

Lee: Programas sociales y bajar sueldos a altos funcionarios, plan de AMLO ante crisis; no habrá apoyo fiscal a empresas

“Yo no conozco funcionario al que se le haya consultado. De todas formas, no creo que quieran quejarse, a como están las cosas, no va a haber muchas opciones para seguir trabajando”, dijo un director del sector Bienestar que solicitó omitir su identidad.

Otro funcionario con nivel de director consideró que la medida es drástica para los mandos con rango de subdirectores.

“Me apena mucho con mi personal. Gente que tiene familias, hijos en escuelas, hipotecas. Yo asumiré (la decisión), pero ojalá todos estén en posibilidad de hacerlo”, comentó.

La política anunciada por el Mandatario también creó confusión, debido a que la Ley Federal del Trabajo prohíbe modificaciones unilaterales del contrato laboral que impliquen reducciones de sueldo o eliminación de prestaciones sociales.

Lee: AMLO apuesta a programas sociales y megaobras ya iniciadas contra crisis por COVID-19

“Se supone que recortes de sueldo no deberían poderse dar”, indicó un tercer director consultado. “El aguinaldo también sería afectado. Según yo, lo que se quitaría sería lo adicional al aguinaldo de ley, pues el aguinaldo de ley (de 15 días) no se puede quitar”, explicó.

El Vocero presidencial, Jesús Ramírez, aclaró que no se aplicarán reducciones salariales, sino que no habrá aumentos a los sueldos de los funcionarios públicos, ni siquiera en lo correspondiente a la inflación.

“Se mantienen los sueldos como están, congelados”, afirmó en entrevista con Animal Político.

Respecto del aguinaldo, aunque reconoció que se trata de un derecho establecido en la ley, dijo que los funcionarios renunciarán a dicha prestación de manera voluntaria.

“Por la emergencia, la decisión es que no tengamos aguinaldo”, dijo.

Ramírez Cuevas refirió que el “acuerdo” se alcanzó en una reunión entre el presidente López Obrador y Secretarios y Subsecretarios del Gabinete federal realizada el viernes.

“Fue unánime el apoyo de todos los Secretarios y Subsecretarios que estábamos ahí reunidos y de todos los sectores, toda la administración estaba ahí”, aseguró.

“Lo dijo en una frase el presidente: en esta emergencia a cada cual nos toca una parte, entonces la parte que nos toca como funcionarios, además de trabajar y de actuar en función del interés público, es también dar de nuestro patrimonio personal una ayuda a que el país salga adelante”.

Ramírez Cuevas minimizó el hecho de que algunos altos funcionarios aseguraron que no estaban al tanto de dicho acuerdo.

“Bueno, ya les llegará la notificación”, dijo.