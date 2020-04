Al tiempo que enfrentaba las acusaciones por su efímera participación como director de Chimera Energy, Baldemar participó en la creación de otras cuatro empresas en Texas, todas dedicadas al sector de los servicios petroleros: Levanting Global Servicios SA LLC, registrada el 24 de febrero de 2015; One Energy Mid-Stream LLC, One Energy Solutions Inc. y Technology Procurement LLC, estas tres últimas inscritas formalmente el 17 de febrero de 2017, según consta en documentos consultados por MCCI.

En las anteriores empresas, Baldemar funge como director y en todas aportó como su domicilio el 5201 de la calle Cedar Creek, en Houston. Levanting Global es la empresa que fue contratada por el IMSS para surtir 2,500 ventiladores, y en documentos oficiales de Texas aparece con domicilio postal en el número 4050 del Circuito Jennings, una zona residencial de Missouri City, población conurbada a Houston. Esa misma dirección la comparte con la empresa One Energy Mid-Stream LLC. En su página en internet, Levanting Global enlista como sus clientes a cuatro empresas vinculadas en las que el mismo Baldemar aparece como socio o director. A pesar de que la empresa asegura contar con oficinas de representación en distintos países, su sitio en internet tiene un diseño rudimentario. El DOMINIO DEL SITIO fue registrado el 24 de enero de 2017 a nombre de unos vecinos de la calle Oriente 247-A, en la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía de Iztacalco de la Ciudad de México. MCCI buscó a las autoridades del IMSS para cuestionar si sabían de los antecedentes de la empresa y del dueño de la misma, pero no se tuvo respuesta. Baldemar niega haber sido sancionado Contactado vía telefónica en Houston, Baldemar Pérez aseguró que no tuvo responsabilidad en el fraude de Chimera Energy, empresa que fue suspendida por la Comisión de Bolsa y Valores de EU (SEC) cuando él se desempeñaba como su director ejecutivo. “En el asunto de Chimera, solamente fui asesor de tecnología y fui el único que no fue sancionado, prácticamente había empezado a asesorarlos -seis semanas- cuando la SEC suspendió a la empresa, incluso no alcanzaron a pagarme por mis servicios”. Los documentos de la SEC consultados por MCCI mencionan que sí fue sancionado en 2017 con una inhabilitación para ocupar cargos directivos en empresas que emiten valores. Baldemar confirmó que trabajó para Pemex de 1984 a 1988, como ingeniero de proceso, casi recién egresado de la carrera de ingeniería química en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Traen ventiladores de China Respecto a las condiciones del contrato que el IMSS asignó a su empresa Levanting Global Servicios SA LLC, pidió a su vocero, Carlos Olmos Tomasini, dar una postura a su nombre. “El IMSS los contactó porque ellos (Levanting Global) son representantes de la empresa china Aeonmed”, explicó Olmos Tomasini, quien fue titular de Comunicación en la Secretaría de Salud en 2009, cuando ocurrió la pandemia de la influenza H1N1. Beijing Aeonmed Co. es el nombre completo del proveedor chino, uno de los principales fabricantes de ventiladores de uso médico a nivel mundial. ¿Por qué eligieron a Levanting Global si su especialidad son los servicios petroleros?, se le preguntó a Baldemar, a lo que su vocero respondió: “No fue el tema de que sean petroleros, sino que se dio la coyuntura de que ellos trabajan como representantes de empresas chinas, y tenían los contactos para conseguir los ventiladores”. Aseguró que ya están en proceso de la firma de fianzas y garantías, para que los ventiladores sean entregados a partir de la próxima semana. “El viernes llega el primer embarque, la próxima semana mil y la próxima mil (más)”, dijo Olmos. “El retraso es porque el IMSS no ha dado el anticipo, porque las afianzadoras están en cuarentena y no hay registro público para las garantías”.