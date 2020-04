Preocupa a saxofonista que Vera Carrizal evada la justicia

María Elena Ríos cumple este 9 de abril siete meses de haber sido agredida con ácido, y aunque uno de los señalados como el autor intelectual de su agresión, Juan Vera Carrizal, se entregó a las autoridades el pasado 6 de abril, ella duda de la imparcialidad con la que se está llevando el caso y le preocupa que se quiera desvirtuar la verdad.

Las contradicciones han dado lugar a las dudas. Primero el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, informó que Vera había sido detenido, pero luego el fiscal de la entidad afirmó que él se había entregado de manera voluntaria.

La saxofinista oaxaqueña espera que las fotos que difundieron las autoridades no sean un montaje, pues no se ve esposado, “más bien riéndose y como posando a la cámara, los policías dándole un trato preferencial, eso me hace mucho ruido”.

“Yo no digo que lo traten mal porque se deben ejercer los derechos y garantías de cualquier ciudadano, pero la manera en la que lo protegen me hace desconfiar”, dice a Animal Político.

El martes la Fiscalía del estado imputó al exdiputado por tentativa de feminicidio y quedó en prisión preventiva.

Por enfermedad se pospone audiencia

Su audiencia, que se tenía programada para el 8 de abril a la 6 de la tarde, fue pospuesta por un supuesto malestar de salud, un dolor abdominal, por lo que fue trasladado a una clínica particular de Huajuapan de León, Oaxaca. Se espera que este jueves se realice la audiencia.

María Elena Ríos advirtió que estará al pendiente de que no se trate de un truco para evadir la justicia.

“Yo conozco a mi agresor porque es muy sano, si hablamos de dolor, dolores los míos y negligencia la que yo padecí porque no me quisieron atender a tiempo, a mí, a una persona quemada, no hay idea del dolor que se siente”, comenta.

“Ayer suspendieron la audiencia, me causó molestia ya que desde que él se entregó, la vicefiscalía nunca me quiso dar información cuando mi agresor se fue a entregar, me enteré por los medios, luego cuando recibo la notificación de que se cancelaba la audiencia no me decían los motivos”.

Otra de las cosas que le preocupan a María Elena es que no se hable o se reste importancia de que otro de sus agresores sigue libre, el hijo de Juan Vera Carrizal, acusado también de ser uno de los autores intelectuales de la agresión ocurrida el 9 de septiembre de 2019.

Vera, exdiputado y su expareja, es el cuarto detenido de los cinco señalados en el ataque contra la joven saxofonista; su hijo continúa prófugo y es buscado por las autoridades.

“A las 10 con 9 minutos me cambiaron totalmente la vida, en ese momento me mataron y si sigo viva es por gracia de Dios y luchando para exigir justicia”, dice.

Pide justicia

María Elena pidió a los jueces ser neutrales y actuar con justicia. A la ciudadanía que ha seguido su caso, a las mujeres, grupos feministas y también a hombres que le han mostrado su apoyo, estar alertas al proceso que inicia y “que ninguna estrategia basada en artimañas vulnere el camino hacia la justicia que tiene pendiente conmigo y con el pueblo de México”.

“El caso es importante tanto para mí como para México porque yo pido justicia por las mujeres que han sido agredidas de esta u otra manera, y no hay que quitar el dedo del renglón porque a partir de este caso veremos si se sigue impartiendo la ‘supuesta justicia’, o si la justicia va a cambiar de rumbo a favor de las personas que hemos sido agredidas. Mi caso representa a muchas mujeres”, señala la saxofonista.

“A mi me preocupa mucho este tipo de actos del ser humano, este tipo agresiones nos atrasan como humanidad, yo lo único que pido es que se haga justicia y que no quede ningún cabo suelto y no exista manera de desvirtuar la verdad”, expresa María Elena.

Ante la posibilidad de que Vera Carrizal al entregarse se beneficie en su proceso legal, Murat Hinojosa dijo a los medios en conferencia que confía en que el poder judicial aplique todo el peso de la ley.

“Lo más importante es que haya sentencia y se vincule a proceso y que haya una pena que mande un mensaje claro y contundente a cualquiera que quiera pensar en realizar un delito de esta magnitud que sepa que va a tener en contra a todos y a todas”, señaló.

Colectivos feministas de Oaxaca manifestaron que les preocupa que el exdiputado y empresario Vera Carrizal pueda quedar en libertad por vicios en su proceso legal, y no sea castigado conforme a la ley por la agresión feminicida causada a la joven.