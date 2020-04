Segob sancionará a diarios de Chihuahua por difundir noticias falsas

La Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad de Normatividad de Medios de Comunicación de la Subsecretaría de Gobierno, inició un procedimiento administrativo sancionatorio contra El Diario de Juárez y El Diario de Chihuahua por información falsa difundida en sus respectivas ediciones del 14 de abril.

Ambos periódicos publicaron en su primera plana fotografías con un pie de foto en el que se lee “Bolsas mortuorias en el hospital del IMSS” presentándolas como si fueran fallecidos en esa entidad, sin embargo, la fotografía corresponde a un hospital de Ecuador.

De acuerdo con la Segob, las publicaciones causan desinformación y contraviene el sentido de ética informativa que debe prevalecer en todo momento, especialmente en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, decretada por el Consejo General de Salubridad del Gobierno de México.

“La Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Segob dará curso al procedimiento para determinar lo que corresponda según la gravedad del hecho y, en su caso, imponer las sanciones a las que haya lugar conforme a lo previsto en el Reglamento de Publicaciones y Revistas Ilustradas y demás disposiciones aplicables”, detalló.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a sus adversarios de tratar de dañar la imagen de México para desprestigiarlo ante la comunidad internacional en medio de la epidemia de COVID-19.

“De todas maneras, no va a haber censura ni amonestación, no se va a limitar la libertad de expresión, este es un asunto nada más de ética; y así todos los días noticias falsas, pero no han logrado su propósito de desprestigiar a nuestro país y de desprestigiar al gobierno, editoriales en diarios famosos del mundo en contra nuestra”, dijo.

“Editoriales, diarios famosos del mundo en contra nuestra y creo que desde la época del presidente Madero no se había atacado tanto a un gobierno como ahora. Pero afortunadamente contamos con el apoyo y el respaldo de millones de mexicanos. No les vamos a fallar, no vamos a traicionar al pueblo”, expresó.

La Segob reiteró el exhorto para que todos los medios de comunicación se conduzcan con ética para informar con veracidad, contribuyendo así al acatamiento de la población de las medidas sanitarias dictadas por las autoridades de Salud, indispensables para proteger el bienestar de la mayoría de la población, sin causar efectos adversos en el ambiente social.