UNAM recomienda el uso de cubrebocas para evitar contagios de COVID-19

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recomendaron el uso de cubrebocas en lugares concurridos como el transporte público o supermercados para evitar la propagación del virus.

El doctor Samuel Ponce de León Rosales, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus, informó este viernes que se debe usar el cubrebocas “con las precauciones debidas” y sin descuidar la higiene y el estornudo de etiqueta.

Rosales pidió a los ciudadanos usar cubrebocas comunes y no N95, ya que este modelo es solo de uso médico, además aseguró que la transmisión del virus causante de la enfermedad COVID-19 se intensifica como consecuencia de que las personas siguen circulando en la ciudad.

Lee: ¿Qué hacer para evitar el contagio de COVID-19 en el transporte público?

“Estamos en el último minuto para no llegar tan tarde con las medidas preventivas a la inexorable cita con la pandemia”, advirtió e hizo un llamado para que la población se quede en su casa y esperar a que disminuya la transmisión.

Debido a la escasez de este material, el especialista recomendó que se puede fabricar un cubrebocas en casa con diferentes tipos de pañuelos.

Te interesa: ¿Por qué los cubrebocas N95 son los más efectivos?

Aunque esta medida contrasta a lo recomendado por la OMS, que estableció que solo debían portar cubrebocas las personas que presentaran síntomas de infecciones respiratorias, como tos o estornudos.

En la Alcaldía de Orizaba, Veracruz, se anunció el uso obligatorio de cubrebocas para ciudadanos que decidan salir a la calle o a lugares con concentración de personas.

Además este viernes el gobierno de Estados Unidos, por recomendación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), urgió a la población a llevar algo que cubra la cara, como bufandas, pero evitar utilizar cubrebocas con el fin de reservarlos para los trabajadores de la salud.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell dijo en la conferencia de este viernes que la recomendación del uso de cubrebocas no está basada en evidencia científica, sin embargo, señaló que se puede utilizar como un elemento auxiliar de la prevención.

“La protección es que la persona con infección no contagie a las demás. No sirven las mascarillas para protegerse si soy susceptible y quiero tener una defensa contra que me caigan las partículas contagiantes de secreciones respiratorias, porque el virus entra también por los ojos”, reiteró.