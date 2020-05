AMLO acusa al diario Reforma de campaña contra López-Gatell

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay una campaña de bots y medios de comunicación contra su gobierno. Señaló que el diario Reforma busca demeritar el trabajo del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encargado de informar sobre la evolución de la pandemia de COVID-19.

“Ese periódico desde el principio de la pandemia empezó a insinuar que estábamos ocultando a los muertos, querían llevar ellos una contabilidad de muertos, imagínense la bajeza, la inmoralidad, la falta de escrúpulos de una prensa así. Digo todo esto porque ya hay toda una campaña para demeritar al doctor Hugo López-Gatell”

El mandatario defendió al subsecretario del que dijo “primero es un experto, un especialista, de los mejores del país, del mundo, en la materia y segundo es un hombre preparado buen expositor”.

Aseguró que lo que buscan Reforma y otros medios es debilitar al gobierno. “Les molesta mucho la transformación, ellos quisieran que continuara el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, eso es el fondo de todo”.

El pasado sábado la reportera Dulce Soto de Reforma cuestionó al subsecretario de Salud sobre el modelo Centinela, que usa el gobierno para estimar los casos de COVID-19 que hay en México.

La reportera pidió a López-Gatell la actualización del dato de la estimación de contagios, pues el funcionario había dicho que lo actualizaría esa semana, pero no lo presentaron.

López Obrador dijo que “los patrocinadores del Reforma” están molestos por la transformación que impulsa su gobierno.

“Eran los dueños del país, se sentían los todopoderosos, eran los que hacían los grandes negocios al amparo del poder público, eran los que no pagaban impuestos y ahora pues están molestos, están inconformes y no se detienen ni siquiera ante la tragedia porque son tiempos en que deberíamos estar pensando en cómo ayudar para curar a los enfermos para salvar vidas pero no, ellos andan en otra idea”.

López Obrador acusó también que la mayoría de los medios de comunicación que “actuaban como alcahuetes de los grupos de intereses creados” ahora son críticos severos del gobierno. “Afortunadamente no tienen ningún efecto sus calumnias, sus falsedades”.

“Como ya no les está funcionando su estrategia cada vez es más el desgaste ahora van sobre el doctor Hugo López Gatell”, expuso el presidente en su conferencia matutina.

Dijo que existe una campaña de bots en redes sociales para hacer “un bombardeo de mentiras. Además con mucho costo, están financiando una campaña de desprestigio una guerra sucia en contra del gobierno”.

Pero aseguró que esto no tiene efecto en el pueblo de México, pues “es de los pueblos con menos analfabetismo político en el mundo y esos bots, todas esas cadenas que arman para atacar al gobierno, son inmediatamente enfrentadas con argumentos de la gente que está a favor de la transformación que ya no quiere más de lo mismo”.