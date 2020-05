No es correcto: AMLO rechaza propuesta de Morena para que Inegi mida la riqueza

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la propuesta de Morena para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revise el patrimonio inmobiliario y financiero de los mexicanos, a fin de medir la concentración de la riqueza.

“No creo que sea correcto, se tienen que mantener en privado lo que significan los patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos”.

Esta mañana, en conferencia de prensa, dijo que sólo los servidores públicos tienen la obligación de informar sobre sus bienes.

“La obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos. Nosotros sí estamos obligados a dar a conocer nuestros patrimonios. No consideró conveniente esa propuesta”, sostuvo.

El presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso cambios legislativos para que el Inegi tenga facultad constitucional para revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de los ciudadanos.

Planteó que el organismo también tenga acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y a información bursátil y financiera de cada ciudadano.

Al ser cuestionado sobre este tema, el presidente consideró que es importante disminuir la desigualdad entre los mexicanos, pero para ello, aseguró, el gobierno está trabajando para garantizar que los ciudadanos vayan subiendo en la escala social para lo cual ayuda el combate a la corrupción.

“Lo mejor es que el gobierno ayude a que la mayoría de los mexicanos vaya escalando poco a poco, ascendiendo en la escala social, y que no se profundice la desigualdad, que no se permitan negocios ilícitos, que no se permita la corrupción que es lo que produce la desigualdad”, mencionó.

“La desigualdad se producía en México por la corrupción. Si no hay corrupción no va a haber desigualdad”, comentó.